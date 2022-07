Confirman que golpiza fue por líos de faldas

Nuevo Casas Grandes.– En las investigaciones sobre la golpiza que recibió un radiólogo del Seguro Social por parte de un ginecólogo del mismo hospital, trascendió que la rencilla tuvo su origen un día antes durante un festejo en el que el agresor creó un conflicto por una mujer y amenazó al anfitrión.

De acuerdo con testimonios aún no oficiales, el ginecólogo, identificado como Jorge Eduardo G. P., había asistido a ese convivio y le “robó” la pareja a uno de los invitados, hermano del lesionado, lo que generó repudio entre sus compañeros médicos y por lo que se le obligó a dejar el lugar por parte del radiólogo Lorenzo Alejandro C. P., ya que además no estaba invitado.

El ginecólogo y la pasante de enfermería, que había llegado ahí con otra pareja, se fueron del lugar bajo las amenazas del médico.

Fue al siguiente día cuando el ginecólogo fue al área de trabajo de la víctima para decirle que se liaran a golpes, y aunque el radiólogo aceptó el reto bajo la condición de que fuera a la salida del trabajo, el ginecólogo arremetió a golpes contra el radiólogo.

No respondió

Las versiones coinciden en que el encargado del laboratorio de rayos X no quiso responder a la agresión para evitar problemas, pero el otro aprovechó para fracturarle la nariz, las costillas, la quijada y hasta el pómulo, dejando el lugar de trabajo salpicado en sangre de la víctima.

Extraoficialmente se aseguró de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que este caso será resuelto hasta sus últimas consecuencias, pues no se tolerará este tipo de actitudes, aunque de manera preliminar los testigos refieren que la agresión fue totalmente de uno de los involucrados; en tanto, la Fiscalía General del Estado investiga de oficio el delito de las lesiones dolosas.