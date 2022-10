Confirman nombramiento de Adriana Terrazas

Ciudad Juárez.- Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) confirmaron el nombramiento de la morenista Adriana Terrazas Porras como presidenta del Segundo Período de Sesiones del Congreso del Estado, al resolver la impugnación promovida por sus propios compañeros de partido encabezados por Benjamín Carrera Chávez.

Sobre el asunto, que fue votado ayer por la tarde, consideraron que no hubo relación “eminentemente política y no jurídica” en la determinación del Congreso, y por el contrario señalaron que la designación fue a través de una votación ponderada.

El coordinador de la fracción de Morena, Cuauhtémoc Estrada, anticipó que acudirán a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar esta resolución.

Terrazas tomó posesión de la Presidencia del aparato legislativo el pasado jueves 25 de agosto, en medio de reclamos de sus correligionarios, principalmente de Carrera Chávez, quien aspiraba al mismo cargo.

Finalmente, y después de varias semanas de intensa negociación y exabruptos entre las bancadas de Morena y el PAN, fueron 23 diputados del Congreso del Estado los que, en junta previa, eligieron a la nueva Mesa Directiva.

En la resolución dictaminada ayer, los magistrados del TEE expusieron que si bien es cierto que “en la legislación se hace referencia a que la Jucopo se impulsan entendimientos y convergencias políticas, esto entre las coordinaciones de los diversos grupos parlamentarios, de ninguna manera sus decisiones son arbitrarias o discrecionales”.

“Sino que más bien, siguen un cauce legal”, señaló la magistrada ponente del recurso de impugnación Roxana García Moreno, quien destacó que mediante votaciones ponderadas se toman decisiones, como la de este caso, en el que de conformidad con el procedimiento legal cumple con lo dispuesto en la normatividad para desarrollar y emitir la propuesta que pasará al Pleno para que se vote la integración de la Mesa Directiva, por lo que no se puede considerar que este asunto tiene relación eminentemente política y no jurídica.

Por unanimidad de votos de las magistraturas presentes del TEE, se confirmaron el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y el Decreto del Pleno del Congreso del Estado, por medio de los cuales se realizó la designación de la integración de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, en la cual la Presidencia estará a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras.

En primer lugar, se determinó la competencia del TEE para conocer de actos parlamentarios cuando se argumente una violación a los derechos políticos y electorales, en su vertiente de ejercicio del cargo, tal y como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 62/2022.

En dicha sentencia se determinó que el procedimiento siguió el cauce legal, además de que en el cargo de la Presidencia fue designada a una diputada integrante de la segunda fuerza política, es decir, que pertenece al partido político de Morena.

Además, se consideró que no existe prohibición legal que indique que las coordinaciones del Congreso no pueden emitir propuestas de diputadas o diputados que no formen parte de su partido, o bien, que la propuesta de la Presidencia no pueda emanar de una coordinación diferente a la del partido de Morena.

Adicionalmente, el Pleno de este órgano jurisdiccional resolvió un Procedimiento Especial Sancionador, en el cual se declaró la inexistencia de la infracción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado federal de la Secretaría del Bienestar en el Estado.

