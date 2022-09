Confirma TEE a Adriana Terrazas como presidenta del Congreso del Estado

Ciudad Juárez.- Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE) confirmaron el nombramiento de la morenista Adriana Terrazas Porras como presidenta del Segundo Periodo de Sesiones del Congreso del Estado, rechazando así la impugnación promovida por sus compañeros de partido encabezados por Benjamín Carrera Chávez.

El asunto que fue votado esta tarde, consideraron que si bien es cierto, que en la legislación se hace referencia a que la JUCOPO se impulsan entendimientos y convergencias políticas – esto entre las coordinaciones de los diversos grupos parlamentarios-, de ninguna manera sus decisiones son arbitrarias o discrecionales.

“Si no que más bien, siguen un cauce legal, en el que mediante votaciones ponderadas se toman decisiones, como la de este caso, en el que de conformidad con el procedimiento legal, cumple con lo dispuesto en la normatividad para desarrollar y emitir la propuesta que pasará al Pleno, para que se vote la integración de la Mesa Directiva; por lo que no se puede considerar que este asunto tiene relación eminentemente política y no jurídica”, establecieron.