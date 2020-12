Confirma Loera que no renunciará a diputación

Cortesía

Ciudad Juárez— El precandidato a la gubernatura por Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa, confirmó que no solicitará licencia a su cargo de elección popular, luego de que una corriente de ese partido pidió a los aspirantes separarse de sus cargo públicos para participar en el proceso interno de selección de candidatos.

“Lo que establece la ley es que los que se tienen que separar son los que trabajan en el Gobierno, yo me separé para que no se mezclara, los legisladores no manejan presupuesto ni personal a su cargo y de cualquier manera cuando salga electo como candidato lo haré”, comentó.

Insistió en que quien resulte electo en el proceso interno de Morena será el que consiga convertirse en gobernador del estado, “yo considero que de acuerdo con la convocatoria cuento con todos los atributos, cumplo con todos los puntos de la convocatoria. Siento que soy la mejor opción para representar a Morena como candidato a gobernador el próximo año”, dijo.

“Recorrí palmo a palmo todos nuestros pueblos, me asombré de su capacidad para soportar todo tipo carencias, de todas las injusticias que los han postrado, del dolor con el que han enfrentado el asedio y la violencia y las bandas de criminales; pero también me maravillé de su capacidad para enfrentar el futuro, de la visión que tienen para resolver sus grandes problemas”, dijo durante su registro el fin de semana pasado.

en la sede nacional de Morena.

Al mediodía del sábado, el diputado federal Loera de la Rosa llegó a la calle de Chihuahua número 216 de la colonia Roma en la Ciudad de México, para realizar su registro y aspirar a la candidatura para gobernador por el estado de Chihuahua.

“Debo confesar que el principal motivo proviene de mi absoluta convicción de que el Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha transformado las raíces y fundamentos de la sociedad mexicana. Un cambio tan profundo como nación, no habíamos experimentado”, dijo.

