Confirma SCJN suspensión del retiro del “Fondo Minero” a Parral

Hidalgo del Parral— El ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, consideró que no había afectación de Derechos Humanos, en un acto que de continuar materializándose violenta los derechos económicos, sociales culturales y ambientales del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Así lo informó Francisco Sánchez, secretario del Ayuntamiento, al señalar que el recurso de “reclamación” será presentado a la brevedad en la capital del país, para que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, reconsidere y con base en la Controversia Constitucional interpuesta se suspenda el retiro del Fondo Minero a Parral.

Entre los argumentos del Ayuntamiento, destaca que la negativa de otorgar la suspensión provisional solicitada en la demanda de Controversia Constitucional con número de expediente 73/2019, produce el efecto, de que el acto impugnado continúe materializándose, con lo cual se violentan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de nuestro Municipio, reiteró, Sánchez Villegas.

“Al no recibir este fondo, que en el caso de Parral era utilizado para la generación de obras de infraestructura en beneficio de la comunidad, entre otras, la erradicación de calles de tierra, se trastoca la calidad de vida de nuestros habitantes, ya que no permite la realización de las obras proyectadas con el fondo”, destacó el secretario.

A la vez, se vulneran objetivos de la agenda 20-30 de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente el número 11, el cual establece lo relativo a las ciudades y comunidades sostenibles, la necesidad de aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativa.

Es de mencionarse que ésta Controversia Constitucional se presentó en conjunto con el Gobierno del Estado y 22 Municipios más de la entidad, pero únicamente Parral solicitó la suspensión provisional, y podemos decir que ya hay un buen avance, ya que el Ministro Instructor, concedió la posibilidad de que se otorgara la suspensión del recorte, respecto de normas generales, cuando éstas traían aparejadas una violación de Derechos Humanos , como es el caso particularmente, de derechos económicos sociales y culturales, concluyó el Secretario.