Confían en liberación de líder agricultor

Chihuahua— Martha Holguín, esposa del líder de los agricultores de la región de Delicias, Andrés Valles, declaró ayer a El Diario que confía en que el próximo martes 9 de noviembre, cuando se realice la audiencia constitucional para definir la modificación de la medida cautelar, se permita la liberación condicional de su cónyuge.

Lo anterior le permitiría enfrentar fuera de prisión el proceso penal por el conflicto internacional por el agua, suscitado en 2020 frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua en Delicias.

Holguín agregó que el pasado viernes acudió al Cereso de Aquiles Serdán y pudo platicar con Valles, dijo que él se encuentra tranquilo, pero de repente con ansiedad de salir de prisión.

“Dentro de lo que cabe mi esposo está bien, he sido reiterativa en que las personas que están ahí recluidas, privadas de la libertad no es lo mejor. Aunque no las maltraten.

Yo creo que esas partes, esos lugares fueron hechos para el sufrimiento, yo no me he podido adaptar en ese sentido, pero mi esposo dentro de lo que cabe está bien.

Estamos esperando primeramente Dios los tiempos constitucionales y en el caso de él, es el 9 de noviembre, mientras que para los presos de La Cruz es el día 22 de este mes.

Entonces estamos en ambos casos esperando las modificaciones de las medidas cautelares”, mencionó.

Holguín señaló que al ser la primera audiencia constitucional, quizá en ese momento no se decide la modificación de la prisión preventiva sino después, cuando ambas partes aporten sus acuerdos y entonces ahí se determina un período de espera.