Concluye Maru Campos primer informe

Chihuahua— “No me voy a rajar, soy una mujer orgullosa de ser chihuahuense”, fue el mensaje con el que concluyó la alcaldesa María Eugenia Campos Galván su Primer Informe de Gobierno de la administración 2018-2021, en el que llamó a los chihuahuenses a seguir trabajando y reiteró su compromiso con ellos.

“Hoy refrendo mi compromiso con los chihuahuenses, de seguir fuerte y contundente para cuidarlos y protegerlas de injusticias y de quienes permanecen indolentes e indiferentes al sufrimiento humano”.

Es en el rostro de la gente donde descubrimos nuestra razón de ser y el futuro que Chihuahua anhela. Sigamos trabajando juntos como la gran familia que somos, compartiendo desvelos, tristezas, esfuerzos, logros y sobre todo la esperanza de un Chihuahua mejor".

Posteriormente cedió el micrófono al gobernador del estado, Javier Corral.





'Chihuahua es una ciudad propicia para el emprendimiento'

La alcaldesa María Eugenia Campos reiteró que la ciudad de Chihuahua se ha convertido en una ciudad propicia para el emprendimiento, ya que incluso “StartUp link” reconoció a Chihuahua como el cuarto mejor sitio para la generación de nuevas empresas en el país, solo por debajo de Monterrey, Guadalajara y la ciudad de México; y somos el lugar número 16 a nivel Latinoamérica.

“Sabemos que el gobierno no genera riqueza, pero sí estamos obligados a promover el mejor entorno posible para el sector productivo e impulsar los sueños de todos aquellos que arrancan su propia empresa”, señaló la alcaldesa.

El Gobierno municipal trabajó por incentivar y capacitar a quienes deciden emprender con una Red de Ecosistema Emprendedor fortalecida, con el Fondo Municipal para Emprendedores, que ahora tiene más recursos y tasas preferenciales; también con la incubadora municipal de empresas Incubech para impulsar, al menos, a 300 nuevos negocios cada año.

“Trabajando juntos cumplimos en mejora regulatoria, con la simplificación y mejora del proceso para la apertura de empresas de bajo riesgo. Ya no son 45 días. Ahora, en solo 3 días, en una sola visita al módulo SARE y ahorrando hasta 6 mil pesos en trámites, podrán abrir su negocio”, agregó.

Como parte de la estrecha relación entre el Gobierno municipal y la cuádruple hélice, se continuó con el apoyo a Chihuahua Futura, con el que se busca desarrollar al municipio en áreas como electromovilidad, industria inteligente, agroindustria, hábitat y calidad de vida.

“La motivación final de Chihuahua Futura es, sí, llevar a Chihuahua a ser más productivo, pero sobre todo que su gente, que cada familia pueda acceder a mejores oportunidades, y juntos lo vamos a lograr”, agregó.

La alcaldesa agradeció a todos aquellos que conocen el valor y la fuerza de los chihuahuenses, y que siempre han apostado por el desarrollo de la ciudad a pesar de la complejidad de los tiempos y del entorno nacional incierto.

“Gracias por creer en Chihuahua, ver por los chihuahuenses y confiar en este gobierno que, como saben muy bien, siempre será aliado de quienes trabajan por la creación de mejores empleos, con salarios justos y condiciones dignas”, finalizó.





Pidió al Congreso dar celeridad a financiamiento del proyecto de alumbrado

“Desde hace dos meses están por aprobar el techo de financiamiento para alumbrado”, señaló la alcaldesa Maru Campos, e hizo un llamado al Congreso, en específico a su nuevo presidente, que asistió al evento, René Frías, a quien pidió celeridad para determinar el financiamiento y poder iniciar con este proyecto de alumbrado

“Lamentamos que el tiempo del Congreso no sea el de los ciudadanos, a menos que nos obliguen a andar con velas. Es una necesidad y algo esperado por los chihuahuenses”, dijo la alcaldesa, debido a que no se ha legislado para que el proyecto se pueda llevar a cabo.

Esto, a pesar de que ya se aprobó, sin embargo no se ha determinado cuánto del recurso solicitado será aprobado para iniciar con este megaproyecto que busca la renovación de hasta el cien por ciento de las luminarias de la ciudad, ya que la alcaldesa ha manifestado que el sistema actual de alumbrado público es obsoleto.