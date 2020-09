‘Conagua, lento en solución de problemas’

Chihuahua— El coordinador del a bancada de Morena en el Congreso del Estado, diputado Miguel Colunga, reconoció que el actuar de Conagua ha sido lento para solucionar los problemas relacionados al agua en diferentes regiones del estado.

“Eso es lo que nos han preguntado y bueno, ¿y el papel de la Conagua? ¿el papel del representante de Conagua en el estado? No aparece, no da entrevistas, presenté una iniciativa no hace ni 15 días con el tema de la regularización todos los títulos y las concesiones de agua, porque hay pozos ilegales, ese es un hecho, una realidad”, señaló.

Colunga urgió a que solucionen los problemas de municipios como Buenaventura, mediante la regularización de concesiones de agua y una intensa revisión de los pozos existentes, así como la situación de municipios de Jiménez, donde también existe abatimiento de los mantos freáticos.

Al preguntarle si entonces, el delegado de la Conagua, Rubén Ramírez Quintana, estaba haciendo su trabajo, respondió. “lo está haciendo al ritmo que va, yo creo que en esto se trata de meter el acelerador, precisamente”.

El diputado Benjamín Carrera dijo que de acuerdo a estimaciones técnicas, en Chihuahua existen 7 mil hectáreas que se riegan con agua rodada y sus dueños ni siquiera se encuentran dentro de las concesiones.

Agregó que del millón de hectáreas cultivables en suelo estatal, 450 mil son de riego y que los cultivos de nogal, manzana, algodón y alfalfa, representan el 75 por ciento del total de producción estatal y la mayor parte de estos cultivos se destinan a la exportación. (Con información de César Lozano)