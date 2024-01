Con problemas mentales, 36% de reclusas

Chihuahua, Chih.- El 36.5 por ciento de las mujeres que están privadas de la libertad en los Ceresos de Aquiles Serdán y Ciudad Juárez, presentan algún tipo de trastorno mental o psicológico, siendo los más comunes la depresión, el estrés, la ansiedad y los ataques de pánico.

Lo anterior fue dado a conocer a través del primer Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres en Centros Penitenciarios del Estado

de Chihuahua elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con el informe, de las 474 mujeres entrevistadas, 293 en Ciudad Juárez y 181 en Aquiles Serdán, el 9.70 por ciento dijo que previo a su ingreso tenían un problema en su salud mental; mientras que, el 36.50 por ciento externó que lo desarrolló durante su reclusión.

Uno de los casos, es el de “Tere” una mujer de 47 años quien fue sentenciada por el homicidio de su esposo quien según sus palabras, actuó en defensa propia.

“Durante el primer año en prisión temblaba y me daba ansiedad; no caía en cuenta de que estaba en una penitenciaría. En una ocasión acudí al servicio de psicología del centro pero no me gustó y ya no volví”, expresó “Tere”.

Por ello, la CEDH identificó la posibilidad de implementar o reforzar acciones que contribuyan al respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad con problemas de salud mental, tales como: reforzar la coordinación entre el estado y ceresos para garantizar el acceso a los medicamentos relacionados con la salud mental y proporcionar una atención psicológica y psiquiátrica integral y de calidad.

Además, contar con un registro preciso de las enfermedades mentales que las mujeres privadas de la libertad presenta al momento de su ingreso; así como de las adicciones que pueden desencadenar este tipo de padecimientos.

De igual manera, la Comisión exhorta a aumentar la inversión en servicios de salud mental para garantizar que estas mujeres en reclusión tengan la oportunidad de recuperarse y reintegrarse en la sociedad de manera exitosa; así mismo, pretende que, ofrezcan terapias y programas específicos que aborden las necesidades de las mujeres con enfermedades mentales.

Una de las razones por las que las personas privadas de la libertad experimentan depresión y ansiedad es por estar lejos de las personas que cuidaban antes de ser recluidas; principalmente sus hijos e hijas.