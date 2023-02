Con Corral creció la inseguridad: Moreira

Chihuahua.– Al presentar el libro “Jaque Mate al crimen organizado”, el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira sostuvo que fue con el exgobernador Javier Corral con quien se tuvo un mal manejo de la violencia e incluso se rompieron compromisos con Coahuila en materia de seguridad.

“Javier Corral es un tipo que no le sabe a esto. Llegó con un buen mensaje de confrontar a gobiernos que él criticaba. Pero con él Chihuahua perdió competitividad, creció su inseguridad. Su atracción del empleo disminuyó y su seguridad también la perdió”, dijo Moreira.

Corral “es un tipo polémico, no dudo que sea honesto, pero lo que pasó en este caso es que no invirtió en el cuartel que está en Torreón, pero que le sirve a Coahuila y a Chihuahua. Dejó de invertir y crecieron los homicidios. Y eso es una forma de corrupción, porque eso mató gente. Ahí están los números. Cuando uno tiene un Gobierno donde se reducen los homicidios es un Gobierno que no puede ser culpado, pero un Gobierno que por error, omisión o por querer deja que crezcan los homicidios, es un Gobierno homicida”, sentenció.

El cuartel militar en Torreón recibía apoyo desde el Gobierno de César Duarte, pero cuando llegó Corral se deslindó del compromiso, explica en el libro el exgobernador Moreira.

“En cuanto a la seguridad, también se trabajó bien con César Duarte, gobernador de Chihuahua. Lamentablemente, cuando Javier Corral asumió la gubernatura de ese estado, ya no se pudo concretar la inversión que se había comprometido a hacer para, en alianza con Coahuila, construir el cuartel del ejército en San Pedro”, señala textual el libro.

El autogobierno en las cárceles

Autogobierno en las cárceles controladas por grupos delictivos, una tasa de hasta 42 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y ciudades en el ‘top ten’ de las más violentas del mundo. Si bien ésta es la descripción actual de la situación de violencia que enfrenta Chihuahua, también es la que en el año 2011 atravesó Coahuila, estado que logró, a través de una estrategia multidimensional, restaurar la paz que prevalece hasta hoy día.

De esta estrategia da cuenta en el libro “Jaque Mate al Crimen Organizado. Coahuila, una estrategia multidimensional para la paz”, de los autores Rubén Aguilar Valenzuela y Rubén Moreira Valdez, quienes platicaron en exclusiva a El Diario de Chihuahua cómo se puede consolidar un estado de paz.

Uno de los principales cuestionamientos que plantea Jorge Castañeda en el prólogo del libro es si esta estrategia puede funcionar con igual grado de éxito en las demás entidades del país. En Chihuahua, donde existe una pugna por el territorio entre dos cárteles, la situación puede parecer más compleja, pero los autores sostienen en todo momento la premisa del libro: “los gobernadores deben asumir su responsabilidad y combatir al crimen organizado”, esto a través del conocimiento de cada territorio y que, como se hizo en su experiencia, se empiece por un diagnóstico preciso de los grupos, sus financiamientos y modus operandi.

“Hay puntos de referencia que se pueden atender de manera similar. Un estado mejora cuando el Gobierno local se ocupa más de la seguridad. Otro cuando se trabaja en temas multidimensionales, se requiere más desarrollo social, establecer programas de valores y sobre todo entender la mecánica de cómo se va generando el ambiente criminológico del área. Cómo se está desarrollando, y por ejemplo Ciudad Juárez se parece mucho a Acuña, Coahuila, o a Nuevo Laredo o a Tijuana. Entonces hay que pensar cómo reviertes esa parte desde el punto de vista social, cómo logras mayor identidad cultural, elevar la vida salarial de la gente y también cómo requieres mejores policías y controlar otras fuentes de ingreso del crimen. Pero la paz es posible”, consideró Rubén Moreira.

‘Voluntad política y estrategia; trancazos y desarrollo’

Por su parte, Aguilar consideró que las estrategias de la Federación para combatir al crimen organizado han sido un fracaso, desde el inicio de la “guerra contra el narco” de Felipe Calderón hasta la estrategia de “abrazos no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por esto señaló que se necesitan binomios en los que ambas posturas puedan tener sinergia.

“En un Gobierno estatal, cuando entra un gobernador debe enfrentar esa violencia en su estado. Sabemos que en el caso de Chihuahua hay 42 homicidios dolosos por 100 mil habitantes, en el caso de Coahuila eran alrededor de 45. Entonces un gobernador, una gobernadora, tiene dos alternativas y no hay más. O dices: son delitos federales, que el Gobierno federal se haga cargo, que el Ejército y la Guardia Nacional, y la experiencia histórica acumulada te dice que nunca, entonces, se va a resolver el problema (…) Si el gobernador no asume como su tarea sustantiva fundamental el restablecer la paz y si tienes 42 homicidios por 100 mil habitantes, es obvio que no tienes paz?”, expresó Aguilar.

Señaló que sólo golpear, como fue el caso de la estrategia de Calderón, no funciona, tampoco lo es concentrarse en el desarrollo social, sino que se debe echar mano de las dos posturas a través de una estrategia multidimensional.

“Acción frontal contra el crimen organizado, no es posible negociar. De ponerte de acuerdo, eso no es cierto. En todo caso te pueden evitar equis cantidad de golpes, pero a cambio estás cediendo el control del Gobierno, tareas que te tocan a ti, de corte sustantivo y estás entonces debilitando la estructura del estado. Es trancazos y desarrollo y este último implica muchas cosas: generación de empleo, mejor educación, más oferta educativa, más oferta de salud, más respeto a los derechos humanos, más cultura, más deporte, etcétera”, abundó.

Señaló que otro de los binomios de mayor importancia es la voluntad política y la estrategia. “Esto pienso que se puede aplicar en cualquier estado. La voluntad política y la estrategia. ¿Cómo modulas la estrategia?, eso sí habrá que hacerlo en cada caso a partir del análisis criminológico del estado. ¿Cómo opera el crimen organizado en Chihuahua?, a lo mejor opera de manera distinta a Coahuila. Entonces hay que ajustar la estrategia a la condición objetiva de esa realidad social, pero es voluntad política del gobernador hacerse cargo de la paz”, puntualizó.

Sobre la estrategia actual de seguridad en Chihuahua

Cuestionados sobre la percepción personal de la estrategia que ha desarrollado Chihuahua a través del Gobierno que encabeza Maru Campos, los autores puntualizaron que es la métrica de homicidios la que da una respuesta al éxito de las estrategias, en este caso es clara la reducción, pero no será hasta que concluya la presente administración que se pueda considerar como exitosa.

Tan sólo el día de ayer se presentó en Ciudad Juárez el funcionamiento de la Torre Centinela, un centro de seguridad inteligente en el que el aspecto tecnológico es una de las principales características.

“Desconozco a fondo la estrategia. Lo que sé es que hay métricas para plantear si una estrategia funciona o no funciona y está muy clara la métrica en Chihuahua. Es indispensable que haya tecnología, pero en Coahuila el punto central no estuvo en la tecnología, fue parte de otros elementos. Sí me consta de otros municipios que apostaron al C5 y no redujeron los niveles de violencia. (…) Yo pienso que en Coahuila no se apostó todo a la tecnología, sino a la calidad humana; mejor Policía, mejores condiciones de trabajo para la Policía, más capacitación, mejores sistemas de seguimiento de la acción, más evaluación a otras cosas. Pienso que la tecnología es un buen elemento pero no es el único elemento”, afirmó Aguilar.

Abundó en que en los Ceresos, como lo que sucedió en Coahuila, para terminar con el autogobierno se debe subir los sueldos de los custodios y es fundamental hacer pruebas de confianza. “Chihuahua es un estado que merece paz y tranquilidad, y un estado que tiene una complejidad como otros, distinta, pero para ustedes se tiene que recuperar en la Sierra Tarahumara, recuperar la paz en la frontera y sobre todo que no se apoderen de las elecciones”.

“Toda inversión en seguridad nos debe de dar gusto. Pero creo que se tiene que equilibrar bien lo que se está buscando. Espero que eso sea la respuesta de ustedes. Yo le aposté más al crecimiento del salario de los policías, a encontrar los factores que generaban el crimen; falta de escuelas, falta de universidades, dónde colocar los cuarteles, el quitarle el dinero al narco y romper la impunidad empezando por los casos emblemáticos”, abundó.

El exgobernador de Coahuila aprovechó la oportunidad para tocar la masacre ocurrida en Cerocahui, municipio de Urique, el 20 de junio de 2022, como un crimen simbólico que debe ser resuelto de inmediato por su relevancia y porque representa a muchas otras víctimas silenciosas que no han recibido justicia.

“Todas las vidas son importantes y todos los crímenes deben ser resueltos, pero hay crímenes que representan a muchos otros. El crimen de Cerocahui representa muchos otros, que a lo mejor no sabemos que pasaron. La ejecución de esos dos sacerdotes puede representar el homicidio de mucha gente de la Sierra que nadie supo que pasaron. Está siendo visibilizado por ellos. Entonces ese crimen se tiene que arreglar y el Estado tiene que invertir el dinero que sea para resolverlo. Porque pareciera muy simbólico pero es una realidad, capturando a ese tipo, quien los mató, también se hace justicia a muchos crímenes que no sabemos que sucedieron seguramente, personas en la Sierra que desaparecieron, que en un acto de locura mataron, por eso es importante”, añadió Moreira, y consideró que esto manda un mensaje de seguridad para que los ciudadanos tengan una mejor percepción.

Con ello aprovecharon para mandar un mensaje a la gobernadora, a la que invitaron a leer su libro y reconocieron sus esfuerzos en inversión a la seguridad, deseándole a ella y a los chihuahuenses éxito en su estrategia contra el crimen, al señalar que con esta historia de éxito se deja claro que, como en Coahuila, en otros estados con voluntad política y estrategia la paz es posible.

