Con bloqueo denuncian falta de agua y abandono del estado

Chihuahua, Chih.- Habitantes de colonias de Santa Eulalia, así como de San Guillermo, denunciaron que desde hace días no tienen agua en sus casas, pero la Junta Municipal de Agua y Saneamiento no los ha atendido ni arregla el problema. Expresaron que el Gobierno del Estado a lo largo de más de cuatro años los ha dejado en el abandono, ya que a pesar de sus peticiones el problema no ha sido atendido de fondo.

Los vecinos bloquearon con sus vehículos el acceso a las instalaciones de la dependencia estatal, como medida de presión, sin embargo acusaron que los han ignorado, además de que ninguna persona se presentó a darles una respuesta.

En las pancartas los quejosos exigieron la renuncia del director de la dependencia estatal ante los constantes problemas que deben enfrentar, expresaron que corren el riesgo de quedarse sin servicio por varias semanas, lo que indicaron que es un problema de salud, en especial ante la pandemia.