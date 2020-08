Comunidad LeBarón toma comandancia en Galeana

El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Decenas de familias de la comunidad LeBaron tomaron hoy las oficinas de Seguridad Pública Municipal de Lagunitas, Galeana, para exigir la destitución de todos los policías municipales.

Los manifestantes denuncian abusos de poder, vínculos con el crimen organizado e impunidad por parte de la autoridad municipal.

“Hay muchos abusos, vienen los robos de nueces y nosotros no tenemos a quien acudir”, dijo esta Adrián LeBaron, al argumentar la impunidad generada por quienes les deben brindar seguridad.

Familias completas, con mujeres y niños, llegaron esta mañana con cartulinas en las que se leen frases como “Fuera la injusticia” al exterior de la comandancia de policía. Sin embargo, aseguraron que las puertas de la dependencia les fueron cerradas.

“Queremos la destitución de todos los municipales, que nos den chance de hacer nuestra propia policía o que manden a los federales, porque ellos –los municipales- son sicarios disfrazados de policía municipal”, dijo LeBaron.

El mexicano-estadounidense, habitante del municipio de Galeana, pidió el apoyo de las autoridades para tener una comunidad segura.

“Yo esto lo quisiera hacer conforme a la Ley, yo quisiera que el fiscal –César Augusto Peniche Espejel-, el gobernador –Javier Corral Jurado-, o alguien me diga qué hacer. Porque ni siquiera entiendo el procedimiento”, para destituir a la policía municipal, externó LeBaron.

“Nadie nos pela. No sabemos a qué instancia acudir. Estamos muy solos. Estamos hasta la madre. Yo toda la vida que ando aquí me siento vigilado por ellos –los municipales-. Hay abusos dentro de la cárcel y nosotros no sabemos a dónde acudir”, demandó el chihuahuense quien estimó que suman más de 300 los manifestantes.