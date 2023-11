Nuevo Casas Grandes.- Antes de que concluyera la sesión extraordinaria en la que se nombró a la suplente de la alcaldesa acusada de peculado agravado, Blanca Zamora pidió ayer la palabra para hablar en nombre, dijo, de la sociedad civil de este municipio.

“Le quiero pedir a este Honorable Ayuntamiento y a la alcaldesa, por el amor de Dios, por el amor a nuestra tierra, a nuestro país y a nuestro estado: ¡Compórtense como deben! ¡Actúen como debe ser!”, dijo Zamora, de 66 años.

La intervención, admitida luego de una votación unánime de los 16 regidores, fue el cierre del encuentro convocado para que Edith Escárcega rindiera protesta como alcaldesa en sustitución de Cynthia Ceballos, detenida el domingo 12 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción y vinculada a proceso el pasado viernes.

La inestabilidad y los señalamientos que persiguieron la administración –con diversos cambios en la Secretaría del Ayuntamiento, Obras Públicas, Oficialía Mayor y el desarme de los agentes de Seguridad, entre otros– fue aludida en los mensajes pronunciados, como el de Escárcega, que mencionó no llegar en “la mejor forma”.

Zamora, que dijo acudir en representación de organismos empresariales como la oficina local de la Cámara Nacional de Comercio, Coparmex y otros, no escatimó críticas en su exhorto para que, en los 10 meses que restan de administración, dijo, el Ayuntamiento se “reivindique” con la ciudadanía.

“Ustedes no pueden hacer nada más que lo que la ley les permite, y si se la brincan, y si nos han brincado a nosotros por dos años y cachito, ¡ya párenle!”, dijo en la sala de Cabildo, ante las mesas ocupadas por los ediles.

“A mí no me interesan los colores que tenga cada uno y a ninguno de los ciudadanos de Nuevo Casas Grandes les interesan sus colores; ustedes no tienen color, ustedes son regidores, a mí no me interesa la oposición o la posición o la interposición, a mí lo que me interesa es que este municipio camine por la derecha”, agregó.

Zamora menciono también ser esposa de un médico que fue empleado municipal y despedido de manera “vil, de una manera muy inhumana, descortés, maleducada y con amenazas”.