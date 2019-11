Comisiones de seguridad generan sólo cinco reformas

A pesar de que Chihuahua es uno de los estados más violentos del país, las comisiones de Justicia, Seguridad Pública y Feminicidios en el Congreso local han generado sólo cinco reformas en lo que lleva la legislatura.

De acuerdo con las estadísticas parlamentarias del Congreso del Estado, en lo que va de la actual legislación las comisiones relacionadas con la seguridad en el estado se han reunido en 52 ocasiones durante 14 meses de trabajo legislativo, de los que solamente se desprenden seis exhortos y cinco reformas de carácter laboral dentro de las corporaciones policiacas.

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, que encabeza la diputada Georgina Bujanda Ríos del Partido Acción Nacional (PAN), se ha reunido en 18 ocasiones y casi la mitad de sus trabajos se han centrado en la expedición de exhortos, mientras que la otra parte se ha enfocado en reformas para habilitar el servicio profesional de carrera en el Sistema Estatal de Seguridad Pública y un régimen de excepción para integrantes de las instituciones de Seguridad Pública en Pensiones Civiles del Estado.

Por su parte la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Marisela Sáenz Moriel, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la que registra un mayor número de reuniones con 25 y la presentación de tres reformas entre las que destacan la imposibilidad de que las mujeres puedan contraer matrimonio de manera inmediata después del divorcio, la eliminación para que opere el perdón en favor de quienes atenten contra personas vulnerables y modificaciones en relación con los delitos cometidos en el ejercicio de la profesión.

En cambio, la Comisión de Feminicidios, que encabeza la diputada Leticia Ochoa Martínez de Morena, se ha reunido sólo en nueve ocasiones, en la que se dictaminaron dos asuntos entre los que destaca el establecimiento de una temporalidad para que la Fiscalía General del Estado cree y publique un Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, en armonía con el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.

El secretario de esa comisión, el diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez, explicó que “los asuntos no se dictaminan de inmediato, algunos temas entran en estudio, además de que varias Comisiones no tienen esa periodicidad de reuniones porque no hay muchos asuntos”.