Comisión Estatal de Seguridad, cara e ineficiente

En los últimos tres años el presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE) se incrementó de 368 millones 805 mil 335 pesos en el año 2016 a un total de 875 millones 565 mil 719 pesos en el ejercicio 2019, lo que equivale a un aumento del 137 por ciento en recursos; sin embargo, los resultados para frenar la inseguridad y la delincuencia han fracasado, pues los índices de delitos van en aumento.

Lo anterior según opinaron analistas, abogados y legisladores locales relacionados al tema de seguridad, pues según cifras del “Mapa Delictivo por Entidad Federativa” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el estado de Chihuahua se colocó este año en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de delitos denunciados por los ciudadanos ante las oficinas de averiguaciones previas.

Aunado al fracaso en acciones y operativos de reacción para combatir los criminales, algunos investigados como omisiones por la Inspección de Asuntos Internos de la FGE, ubica a la CES junto con sus seis divisiones especiales en una situación de ineficiencia donde mandos de esa institución se vieron involucrados por ejemplo en el municipio de Cuauhtémoc, en la desaparición de civiles, siendo detenidos, procesados y sentenciados a más de 28 años de cárcel.

Según declaraciones que hizo el comisionado Óscar Alberto Aparicio Avendaño el 6 de diciembre de 2017, cuando fue ratificado en el cargo por el gobernador Javier Corral Jurado, la Comisión Estatal de Seguridad fue creada “para potencializar la parte táctica y operativa de la seguridad en beneficio de los chihuahuenses”.

Con alrededor de 2 mil 800 elementos pertenecientes a las divisiones de Policía Vial, Inteligencia, Operaciones Especiales, Fuerzas Estatales, Fuerzas Rurales y Policía Bancaria, la institución ha sido blanco frecuente de ataques por parte de la delincuencia organizada en Chihuahua, Juárez y la Sierra.

Para el asesor jurídico de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C. (Concaam), Ernesto Avilés Mercado, es difícil calificar de fracaso de la CES en los tres años de la actual administración estatal, “sobre todo porque eso lo haces cuando tienes elementos y cifras de resultados que evaluar, pero aquí ni eso hay, o sea, no hay absolutamente nada que medir”, dijo.

Por su parte, el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh), Francisco Flores Legarda manifestó que el fracaso se traduce además en que hay un clima de miedo e incertidumbre entre los habitantes de los 67 municipios, “incluso entre los mismos policías estatales, quienes no se sienten seguros y algunos optan por mejor desertar, toda vez que no tienen garantías para ellos o sus familias”, apuntó.

A continuación se enlistan algunos casos de operaciones fallidas de la CES, en donde los elementos al mando del comisionado Óscar Aparicio llegaron tarde para enfrentar a los criminales, hasta con tres horas de retraso, y en otros prefirieron mejor esconderse ante la superioridad numérica de los criminales, dejando en la total indefensión a los habitantes.





19 de marzo de 2017

Megabalacera entre gente de “El Tigre” y “El 80”

En un enfrentamiento de película por el número de pistoleros participantes, César Raúl Gamboa Sosa, alias “El Cabo”, líder de la célula criminal que opera en la región de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y sus alrededores, fue abatido en una megabalacera en la carretera de Rubio a Bachíniva, tras ser emboscado por decenas de integrantes del grupo criminal al mando de Arturo Quintana, alias “El 80”.

El ataque se registró en pleno domingo, a las 17:30 horas, en el kilómetro 46, a la altura del rancho “La Quemada”, donde hombres fuertemente armados comenzaron atacar el grupo de camionetas de “El Cabo”, desatando el pánico entre los habitantes, quienes llamaron y saturaron los números de emergencia pidiendo el auxilio de las corporaciones policíacas.

Por un lapso de tres horas las detonaciones de armas de fuego de grueso calibre fueron escuchadas, incluso se utilizaron granadas, provocando que los pobladores no salieran de sus casas.

La CES y los agentes estatales llegaron a la escena ya cuando el grupo de “El 80” había huido, dejando ocho personas sin vida y otras que presuntamente se llevaron en cajas de camionetas.





9 de junio de 2017

Sentencian a dos mandos de la CES por desaparición

El comisario del Mando Único en Cuauhtémoc, Jesús Cortés Jiménez, y el director Israel Córdova Castro, fueron detenidos, procesados y sentenciados a 28 años de cárcel por el delito de desaparición forzada de tres jóvenes; la primera condena en su tipo en el país.

Los servidores públicos fueron además obligados al pago de multas por 60 y 56 mil pesos respectivamente y la inhabilitación para ocupar un cargo público.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron cuando policías estatales arrestaron en colonia La Ciudadela a los jóvenes Jesús Manuel Guadarrama Cisneros, Daniel Valladolid Martínez y Leonardo Arcos Mora. Fue la última vez que se les vio con vida y donde los servidores públicos fueron encontrados penalmente responsables de los hechos.





6 de mayo de 2018

Ordenó Aparicio a 15 elementos de la CES no salir de hotel

El comisionado Óscar Aparicio ordenó por radio a 15 elementos subordinados replegarse al verse superados en número por un grupo armado que tomó el municipio de Ignacio Zaragoza, matando a ocho civiles y quemando casas particulares.

Erika Jasso, entonces directora de Inspección Interna de la FGE, inició una investigación por los hechos, ante las demandas penales que hubo en contra de Aparicio por omisión a su deber por parte de abogados de Ciudad Juárez.

En relación a este caso, el propio Óscar Aparicio aceptó en entrevista: “Teníamos 15 elementos. Lo que les indicamos fue que no salieran (del hotel) hasta que tuvieran el apoyo; una vez que llegó el apoyo de la base más cercana, salieron a apoyar a la ciudadanía. La verdad es que sí, efectivamente, fue una instrucción superior que se giró de que no vinieran… si no, hubiéramos tenido muertes de policías también”, dijo el comisionado.

En Ignacio Zaragoza los habitantes llamaron a la Policía Estatal al notar la presencia de gente armada a bordo de camionetas que sembraban el pánico, pero no hubo respuesta de la CES.

Entre las víctimas mortales estuvo Liliana García, quien era candidata a regidora de aquella localidad por el PRD.

Todos los elementos involucrados rindieron declaración y el expediente fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia de la FGE; sin embargo, finalmente todos quedaron absueltos y no hubo sanciones.





7 de Septiembre de 2018

Emboscan en Bocoyna a agentes de la CES y matan a cuatro

Un convoy de agentes de la CES, quienes regresaban a Bocoyna luego de haber detenido a dos presuntos narcotraficantes en la localidad de San Juanito, a los cuales trasladaron hasta Cuauhtémoc para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), fue emboscado y atacado al oscurecer, donde perdieron la vida cuatro agentes de la Policía Estatal Única y otros seis resultaron heridos.

Fue entonces que el comisionado Óscar Aparicio días después llamó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que aprobaran la solicitud de dotación de armamento de grueso calibre para esa institución, pero fuentes al interior de la corporación denunciaron que el ataque se produjo porque no se siguieron los protocolos de seguridad.

En este caso, la falla fue haber regresado de noche el convoy al cuartel en Bocoyna, siendo vulnerables y presa fácil para los delincuentes.

“Definitivamente no nos encontramos en igualdad de circunstancias con los criminales”, declaró en aquella ocasión el titular de la CES.





11 de mayo de 2019

Detienen a dos agentes ebrios a bordo de una patrulla

Bryan P. y Ricardo C. C., ambos agentes en activo de la Comisión de Seguridad, fueron detenidos a bordo de una patrulla de la corporación alcoholizados mientras intimidaban a un ciudadano en calles de la colonia Los Olivos.

La detención corrió a cargo de elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública, quienes atendieron el llamado de auxilio de vecinos que indicaban un altercado entre policías y ciudadanos.

Los dos elementos fueron puestos a disposición de Asuntos Internos, en donde se les abrió un expediente.





16 de septiembre de 2019

Utilizan en desfile placas sobrepuestas en camioneta

En el pasado desfile por el festejo de la Independencia en la ciudad de Chihuahua fue utilizada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) una camioneta tipo pick-up modelo 2008 Súper Duty Crew Cab 4x4 a diésel, misma que fue decomisada en el año 2013.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el vehículo que quedó en abandono por sus dueños fue asignado a la dependencia de acuerdo con los trámites legales que se tienen que cumplir, pues a raíz de su aseguramiento se publicaron diversos edictos con el objetivo de que el propietario la reclamara, pero al no suceder y al cumplirse los plazos que marca la ley, el Ministerio Público la asignó a la FGE.

Sin embargo, este vehículo portaba una placa sobrepuesta, misma que se encontraba detrás del parabrisas y se trata de la matrícula EF22-046, la que corresponde a una F-150/Lobo modelo 2018, cuatro puertas, 4X4 y motor a gasolina.

La autoridad informó días después que todo se trató de un error.





Cuenta FGE con un presupuesto de 4.7 mdp; 875 son para la CES

Para el presupuesto de egresos 2019, los diputados del Congreso del Estado autorizaron un monto de 4 mil 794 millones 552 mil 780 pesos para la Fiscalía del Estado.

Lo anterior para “plantear programas y acciones tendientes a mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de las y los habitantes del Estado; así mismo, considera acciones para la protección civil y para prevenir y enfrentar de manera eficiente los desastres naturales e incluye el mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal y la promoción de la educación vial entre la población para prevenir accidentes de tráfico”, se detalló.

De este monto, un total de 875 millones 565 mil 719 pesos corresponde a la CES, el cual es el más alto en su historia desde su creación.

En el año 2017 la CES recibió un recurso de 368 millones 805 mil 335 pesos y para el año 2018 subió a 634 millones 862 mil 292 pesos.





Chihuahua, cuarto lugar nacional en delitos y violencia

El estado de Chihuahua se colocó el pasado 31 de septiembre entre los primeros cinco estados del país con mayor número de delitos denunciados (54 mil 910), lo que lo deja como uno de los más violentos.

La entidad es superada sólo por el Estado de México con 218 mil 835 delitos reportados, Jalisco con 109 mil 161 denuncias, así como Baja California con 68 mil 204 casos, según las cifras del reporte “Incidencia Delictiva 2019” del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP).

Las cifras de incidencia delictiva se refieren a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público y reportadas por las procuradurías generales de Justicia y fiscalías generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de las cifras, indica el citado informe federal.

Cabe mencionar que la tendencia de los delitos en la entidad va al alza, pues en el año 2017 se registró un total de 68 mil 819 denuncias y para 2018 subió a 68 mil 898 querellas.





“No hay absolutamente nada que medirle a la CES”

El asesor jurídico de la Concaam, Ernesto Avilés Mercado, señaló que en la CES todos hacen lo que quieren.

“No hay un plan rector de actividades, quien coordine y establezca los lineamientos a seguir: en el caso de la Policía Estatal que comanda el comisionado Aparicio hay un error de ubicación, porque él todavía considera que está al servicio de la Federación, porque los golpes que hace alarde siempre tienen que ver con narcotráfico o crimen organizado.

Igualmente con aseguramientos de vehículos de procedencia extranjera y destrucción de sembradíos y enervantes, mientras tanto hay un gran contraste en los delitos del fuero común que siguen sin atenderse”, manifestó.

El analista dijo que a la mayoría de los agentes los traen en la sierra destruyendo sembradíos, cuando su labor debe estar en las ciudades para hacer investigaciones.

Lamentó que en dos años no haya nada que destacar por parte de esta institución.

Mencionó que cifras nacionales indican que a nivel nacional, el año pasado se cometieron tres millones de delitos, donde arriba del 90 por ciento quedaron impunes.

“Esa cifra pueda ser el equivalente a lo que sucede en Chihuahua, pues se atiende con un reducido número de ministeriales”.

“Lo que no se conoce no se puede evaluar y en este caso la única evaluación visible son los destellos que tienen en la sierra, pero aquí en Chihuahua cuando se trata de dar resultados, en enfrentamientos es cuando reculan los agentes, eso no habla bien de su capacitación.

No hay nada, no se hace nada, es un problema que lo pocos agentes que quedan en Chihuahua tienen que atender más de dos mil carpetas de investigación; eso es imposible”, subrayó.

La diputada local Marisela Sáenz Moriel, integrante de la Comisión de Seguridad en el Poder Legislativo local, informó que la Comisión Estatal de Seguridad ha quedado mucho a deber en cuanto a su eficiencia en el combate a la delincuencia.

Asimismo, señaló que hay un nulo trabajo de inteligencia, por lo que urge transformar a la corporación para que vuelva a tener la confianza de la ciudadanía en el combate local.