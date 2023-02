Comandante de Urique traía arma, pero sin permiso

El comandante de la Policía Municipal de Urique, Jesús Manuel R. R., así como Servando B. M., jefe de grupo de la corporación, detenidos el pasado jueves por portación de armas de fuego y drogas, no tienen acreditado su examen de control y confianza que les permitiera la portación de armas de fuego, informó el secretario de Seguridad Gilberto Loya, por lo que se investiga si dichas armas estaban asignadas a otros elementos.

Recordó que desde el pasado mes de junio, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) retiró el porte de armas a 30 elementos de la Policía Municipal de Urique y únicamente cinco agentes lograron acreditar su examen de control por lo que mantuvieron su arma de cargo, con base en la licencia colectiva.

A nivel estatal permanecen once municipios que no cuentan con elementos de seguridad pública municipal, o bien, que sus elementos no cuentan con la portación de armas y en esas localidades se realizan patrullajes con la Policía Estatal, así como con Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Fue el pasado jueves cuando los agentes de la Policía Municipal de Urique fueron detenidos por elementos de la Agenciado Estatal de Investigación (AEI), en un camino que comunica a la cabecera municipal con la Mesa de Arturo y se les aseguraron dos armas calibre 9 mm, además de dos envoltorios con casi 4 kilogramos de goma de opio.

Gilberto Loya manifestó que tras la revisión que se realizó el pasado mes de junio en aquel municipio, se determinó que únicamente cinco agentes tenían vigente el porte de armas y el resto fueron retiradas, dentro de estos elementos no se encuentran los agentes detenidos.

Los municipios que no cuentan con policía municipal o cuyos elementos no cuentan en su totalidad con el porte de armas son: Práxedis G. Guerrero, Guadalupe Distrito Bravos, Satevó, Ignacio Zaragoza, Galeana, Coronado, Carichí, Gómez Farías, Bachíniva, Bocoyna y Urique.