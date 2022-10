Cobra DiDi casi el doble que camiones

Chihuahua.– Con una tarifa base de 16 pesos, que puede ser variable de acuerdo con la hora del día y la demanda, el costo del servicio DiDi Plus prácticamente duplica el costo del transporte público, que es de 9 pesos por pasaje, según los montos actuales que establece la Subsecretaría de Transporte.

La empresa de transporte privado DiDi pretende acaparar el servicio de transporte colectivo a través de su modalidad Plus, la cual comenzó a operar hace alrededor de 10 días en la ciudad gracias a un amparo que le concedió un juez federal, a pesar de no tener el permiso de Gobierno del estado, debido a que la Ley de Transporte no contempla esa modalidad.

PUBLICIDAD

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, mencionó que la Subsecretaría de Transporte mantendrá los operativos para quitar de circulación las unidades que brindan el servicio DiDi Plus, y expuso que las disposiciones jurídicas en las que sustentan el retiro de las unidades son distintas a las que se establecen en el amparo obtenido y por lo tanto el Estado tiene la facultad para retirar estas unidades.

“Pensaron que una vez circulando lo íbamos a permitir, pero se trata de un servicio que no tiene fundamento legal y que no deja ningún beneficio a los chihuahuenses”, expresó Jáuregui Moreno.

Hasta ayer, la Subsecretaría de Transporte había retirado de circulación e infraccionado a cuatro vehículos por ofrecer este servicio, cada uno de los cuales deberá cubrir una multa de 4 mil 811 pesos en caso de que se pague en los primeros cinco días hábiles, de lo contrario, el monto de la sanción asciende a los 9 mil 622 pesos. Este mismo monto se aplicará en caso de que sea un vehículo reincidente.

Jáuregui Moreno expresó que, desde el momento en que la empresa DiDi se acercó al Estado para dialogar sobre la posibilidad de brindar este servicio, fue enfático en señalares que no se otorgarían permisos, debido a que la Ley de Transporte local no contempla un esquema de este tipo, además de que se trata de un servicio que no deja un beneficio mayor a la comunidad, dado que la mayor parte de las ganancias se las lleva la empresa, que tiene su sede en China.

Asimismo, afirmó que se trata de un tema de seguridad, debido a que, por la falta de regulación, cualquier persona que tenga un vehículo con las características que solicita la empresa podrá prestar el servicio y esto supone un riesgo para el usuario.

Por tal motivo, el Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Transporte, mantendrá el operativo para retirar de circulación a dichas unidades, además de imponer la multa correspondiente por ofrecer un servicio que no está regulado.

Cabe señalar que la empresa DiDi Plus comenzó a operar con un plan piloto de diez unidades que realizan recorridos durante el día por el periférico de la Juventud, desde la deportiva Pistolas Meneses hasta la glorieta Zarco, y se han hecho denuncias de que también existe una ruta hacia la zona de Punta Oriente y Aquiles Serdán.

Estos recorridos afectan a las rutas del transporte público Circunvalación 2, la cual dispone de 24 camiones para brindar el servicio a la población, mientras que en fin de semana labora con la mitad de las unidades.