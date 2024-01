Circulan libres cigarros 'pirata'

Chihuahua.- “No son ilegales, son importados, por eso no traen los sellos de las cajetillas mexicanas, pero son buenos, pruébelos, hasta los policías compran aquí”, dice un vendedor ambulante que ofrece cigarros procedentes de otros países, en la cuadra de la calle Cuarta, entre Niños Héroes y Julián Carrillo, en el Centro de la ciudad.

En este sitio, hay 11 comerciantes fijos, semifijos y ambulantes que ofertan al menos nueve marcas de cigarros que no establecen con claridad su procedencia, además de que no cuentan con las leyendas preventivas sobre los daños a la salud que ocasionan, como deben hacerlo todas las marcas legales.

Son ofertadas nueve marcas, a la mitad o a un tercio del costo de las marcas que legalmente son vendidas en Chihuahua. Algunas cuentan con variantes premium, mentoladas o click que, de acuerdo con los vendedores, vienen de Estados Unidos, cruzan la frontera por Juárez y son vendidos por un distribuidor que les asegura son legales, nomás que sin sellos de advertencia porque son hechos en otros países.

En la esquina de la calle Cuarta y Niños Héroes, sobre la banqueta a un costado de un supermercado, comienza la fila de comerciantes que ofrecen los cigarros incluso sueltos, lo que está prohibido por la ley, con un costo de cinco a ocho pesos.

Entre las marcas desconocidas o importadas, hay también cigarros de marcas que se comercializan normalmente en las tiendas reguladas, así como otras mercancías diversas como moños, broches para el pelo, rastrillos o baterías, entre otras cosas.

Por la misma calle hasta la privada de Niños Héroes y la Julián Carrillo, otros puestos semifijos que también ofrecen productos de diferentes tipos, también hay cigarros que cuestan la mitad o menos de las marcas que son comercializadas normalmente.

Las cajetillas más baratas son las de una marca llamada Elegance, que dice tener origen en UEA (Emiratos Árabes Unidos). Su precio es de 20 pesos en casi todos los puestos, con algunas variaciones menores debido al tipo o color de la caja.

Otros cigarros como los Málaga, que supuestamente provienen de España, son ofrecidos a 22 o 23 pesos, según el local; el precio es similar al de otros como los River que son de origen desconocido, los Denver que dicen provenir también de Emiratos Árabes y los Pitbull, de supuesto origen estadounidense.

Otros más caros, pero cuyo precio es la mitad de los cigarros más caros que se venden en México, son los Sheriff, de supuesta manufactura estadounidense, llegan a valer 40 pesos; y los Time Change Double, de supuesto origen coreano, ofrecidos a 35 pesos.

En todos los casos, no tienen la información mínima que exigen las leyes de salud mexicana, como el contenido de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono, como tampoco el origen y la casa productora detallada; asimismo, carecen de los pictogramas preventivos de los cigarros que legalmente son comercializados en México, los cuales contienen imágenes impresionantes de los daños que ocasiona el consumo de tabaco.

“Nos los vende un señor que es distribuidor... a todos los que estamos aquí, él trae por cajas de mayoreo de allá de Juárez”, comenta comerciante ambulante

a todos los que estamos aquí, los cigarros, las pilas baratas, otros artículos, él trae por cajas de mayoreo de allá de Juárez”, comenta el comerciante ambulante, quien prefiere omitir su nombre, al ser cuestionado sobre el origen de los cigarros que vende.

Frente a los puestos semifijos, también hay un local establecido que vende refrescos, comida, agua, dulces y otros productos, en cuyo interior se pueden apreciar activas decenas de máquinas tragamonedas, que también están prohibidas fuera de los casinos.

“Es que no son ilegales. Bueno, es que es lo que nos ha dicho el distribuidor, que son importados legalmente por la frontera, nomás que no se parecen a los cigarros mexicanos porque no traen todas las fotos de los fetitos y las ratas muertas”, comenta el entrevistado.

De esta forma, los cigarros que no cumplen con las especificaciones legales mexicanas circulan libre en el primer cuadro de la ciudad.