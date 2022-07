Cinismo y desfachatez que Corral se diga perseguido político: Serrato

Chihuahua, Chih.- Luego de que Javier Corral Jurado acusara a la gobernadora Maru Campos Galván de emprender una campaña de desprestigio y una persecución en su contra para vengarse de él, el secretario de Coordinación de Gabinete, Luis Serrato Castell, calificó estas declaraciones como un acto de cinismo y desfachatez por parte del exmandatario.

En entrevista con Fernando del Collado, Javier Corral, dijo que mandataria chihuahuense busca una venganza política y anunció que teme que le fabriquen delitos e incluso un atentado contra su vida.

PUBLICIDAD

“Yo creo que siente pasos en la azotea y está desesperado y ve que la única manera que tiene de defenderse es inventar. Aquí este gobierno es más que evidente las grandes diferencias que tiene con el anterior gobierno, aquí no se persigue a nadie, es claro y evidente no ha ocurrido y no es la forma de hacer la cosas”, explicó.

Serrato Castell subrayó que la agenda de Maru Campos no es perseguir a nadie, pero si las investigaciones administrativas o penales derivan en responsabilidad en contra de algún exfuncionario, se les dará seguimiento, mas no por persecución jurídica.

“Ahora está simulando, está tratando de engañar y usar una estrategia muy vieja de inventar, de escudarse. Ahora fíjense qué cinismo, qué desfachatez de decir que es un perseguido político de la justicia, eso ya es el colmo”.

Recordó que fue Corral Jurado quien inició una campaña de linchamiento y persecución en contra de la ahora gobernadora para evitar que lograr ser candidata del PAN e incluso que triunfara en la elección.