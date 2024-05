Cierran padres secundaria como manifestación

Chihuahua.- Desde temprana hora fueron bloqueados los accesos principales de la escuela Secundaria Estatal 3020, donde padres de familia y maestros exigen una respuesta por parte de las autoridades, ya que el plantel no cuenta con aulas dignas y las clases son impartidas en trailas, las cuales en tiempo de calor son sumamente calurosas y en temporada invernal muy frías

Luego de cuatro años no han tenido una respuesta por parte de las autoridades.

Los maestros que están asignados al plantel ya no quieren impartir clases por las condiciones deplorables en las que se encuentran las instalaciones, además no cuentan con las escrituras del predio en el que fue constituida la institución educativa.

Los alumnos toman su clase de Educación Física en una cancha contigua, la cual pertenece al fraccionamiento Palma Real, ya que no cuenta con las instalaciones adecuadas para realizar sus actividades deportivas.

Otro punto importante es que los maestros no están recibiendo el pago oportuno por sus servicios, ya que les quedan a deber hora clase, los alumnos no tuvieron la clase de matemáticas desde el mes de noviembre pasado ya que el maestro se encontraba incapacitado y no pudieron enviar a otro a cubrirlo, por lo que la secretaria no quiere efectuar el pago de maestros interinos.

Por lo que solicitan la entrega de las escrituras para poder edificar de manera segura y oportuna aulas de calidad y no trailas en las que se ha trabajado hasta el momento. Es imposible acinar a 30 alumnos en una traila, y que estén quietos debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad.

En su momento la escuela contaba con muy buen nivel académico pero debido a estás carencias la institución ha ido en decadencia, por lo que solicitan la intervención de las autoridades competentes para poder brindar las condiciones necesarias para los estudiantes y maestros.

La escuela se ubica en la Avenida Palma Real, al norte de la ciudad de Chihuahua.