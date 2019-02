Choque alcance deja un lesionado en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Una repentina maniobra del conductor de una pick up Dodge Ram, ocasionó un choque alcance con otro auto, cuyo chofer, no guardó su distancia y ante esto no pudo evitar el impacto, esto en el bulevar Juan Pablo II, frente a la Central de Abastos.

El conductor de un automotor línea Atos Hyundai, de color amarillo, circulaba por Juan Pablo II, detrás de la camioneta Dodge Ram. El conductor de la pick up ingresó al retorno para salir del carril, pero la falta de pericia y distancia hizo que impactara su unidad en la parte posterior.

El choque dejó daños considerables en el auto compacto y por consecuencia, lesiones en el conductor, aunque no fue necesario su traslado a un hospital, de acuerdo con los paramédicos que lo atendieron.

Agentes de la Policía Vial llegaron al lugar para recabar información de los participantes y establecer en el croquis la forma en la que se dio el accidente, para deslindar responsabilidades.