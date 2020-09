Chihuahuenses ignoran etiquetado en productos chatarra

Chihuahua, Chih.- Encargados de tiendas de abarrotes en Chihuahua aseguraron que a pesar de que la mayoría de los productos considerados como alimentos chatarra, ya incluyen los nuevos etiquetados, estos pasan desapercibidos para la mayoría de los clientes, algunos de los cuales afirmaron que esto no influye en sus decisiones de compra.

David Mireles, comerciante de abarrotes desde hace 23 años con su tienda, frente a un hospital comentó que no estaba enterado de que los etiquetados ya estaban llegando de esta manera a las tiendas.

“La compañía no nos avisó, la verdad es que no se da uno cuenta, y si no lo ve uno, pues tampoco los clientes, ellos vienen ya por lo que se van a llevar y no me ha tocado que se pongan a revisar las etiquetas”, detalló.

A nivel nacional encuestas como la realizada por la firma PTI Internacional, detallan que de los mil 200 encuestados hasta el 30 porciento aseguran que sí dejarían de comprar productos cuyas etiquetas muestren estos nuevos sellos, sin embargo es el 60 porciento el que aún está indeciso, y el 10 por ciento aseguró que consumirían el producto sin importar su etiquetado.

Casi la mayoría de productos como refrescos, papitas o pan dulce llevan alguno de estos sellos en los que se incluyen advertencias en hexágonos negros como: exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcares entre otras.

No obstante para Mireles, quien durante años ha vendido este tipo de productos, al ser lo que más piden los clientes estas medidas no son suficientes para contrarrestar las costumbres alimenticias de los mexicanos, pues ejemplificó que las cajetillas de cigarros ya contienen mensajes incluso con imágenes muy gráficas, y esto no ha reducido su consumo.

“Es un tema cultural que ya está muy arraigado en la población y va a ser difícil que cambie. Esto sería ideal, pero esperemos que las próximas generaciones sí pensemos más en lo que consumimos”, comentó.

Por su parte la estudiante Abril Hermosillo quien compró algunos productos que ahora tendrán etiquetado, señaló que ya se había dado cuenta de los etiquetados sin embargo comentó que esto no le ha hecho cambiar su decisión.

“La verdad es que no me hace cambiar de opinión, porque uno ya viene con el antojo de equis cosa y lo último que ve uno es las etiquetas, ya viene uno mentalizado a lo que va a comprar”, detalló.

Así pues si bien los sellos y etiquetados ya pueden verse en la mayoría de los productos de más consumo como frituras y los ya mencionados, esto aún no ha logrado según la experiencia de tenderos, cambiar la opinión de los clientes o afectar las ventas de forma tangible.