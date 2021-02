Chihuahuense emigró a EU en busca de mejor vida; ahora un tumor canceroso amenaza su vida

Tomada de internet

Ciudad Juárez— En busca de una mejor vida, Pablo Isaí Guevara Contreras de ahora 33 años de edad, originario de Santa Bárbara Chihuahua, emigró hace unos años a Kansas Citty con el objetivo de poder trabajar, sin embargo ahora un tumor de cáncer amenaza su vida y su situación migratoria no le permite contar con la atención médica urgente que requiere.

De acuerdo a familiares del chihuahuense, hace unas semanas empezó con dolores de cabeza que lo incapacitaron para trabajar al grado de terminar en el hospital.

Los primeros estudios indicaron que padecía hidrocefalia por lo que le realizaron un procedimiento para drenarle el líquido.

Sin embargo, fue el pasado miércoles cuando su familia recibió la noticia de que se trata de cáncer en la nuca, explicó su esposa Isabel Campos.

“La operación cuesta 100 mil dólares, como no tiene aseguranza por su situación legal en este país, nos piden 50 como entre para operarlo urgente, no tenemos esa cantidad pero no queremos que por dinero no podamos salvar su vida, su hija lo necesita”, expresó entre lágrimas.

A través de la página https://gofund.me/53f45cbe Isabel y los padres de Pablo Isaí, apelan a la solidaridad de la comunidad para reunir la cantidad necesaria para la cirugía.

Pablo Isaí es padre de una niña de cuatro años de edad quien lo visita en el hospital para darle ánimos.

Los donativos también pueden realizarse a la tarjeta Bancomer 4152313688228290 de María Isabel Contreras, madre de Pablo.

“Un dólar que donen puede hacer la diferencia, Dios les multiplique conforme a sus necesidades”, agregó María Isabel.