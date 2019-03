Chihuahuense crea app para que ya no se te pase la ruta

Chihuahua.- Bus-CUU es una aplicación para celular enfocada en facilitar la movilidad urbana de los chihuahuenses al proporcionar con un solo click, y sin necesidad de internet, la información del cien por ciento de las rutas alimentadoras de la ciudad, que incluye el recorrido particular de cada camión, donde se puede tomar, así como el tiempo estimado de espera y de trayecto. Además proporciona número telefónicos y ubicación de los sitios de taxis y la ubicación de ciclovías, así como las estaciones de autobuses foráneos.





Esta aplicación gratuita para sistemas operativos Android, fue una iniciativa del estudiante de ingeniería en sistemas computacionales del ITCH II, Luis Trejo, usuario desde hace años del servicio de transporte público y quien desde que estudiaba la preparatoria inició con este proyecto que a un año de su creación tiene ya a 15 mil usuarios registrados.





Luis comentó que su desarrolló le tomó dos años y además de ser un incentivo para practicar programación, también fue una respuesta a un problema que día a día viven miles de chihuahuenses. “Comenzó como un proyecto de la escuela y para practicar programación y un tiempo quedó en el olvido. Hasta que hace como un año y medio pensé que ya era hora de que tuviéramos una aplicación para el transporte público aquí en Chihuahua. Porque era increíble que no se tuviera ni siquiera en las páginas de gobierno, que es quien debería de proporcionar esa información, las rutas de transporte que no estaban ya en ningún lado. Entonces fue que me empecé a mover a programar y a conseguir la información, que fue lo más complicado, lo más tedioso”, explicó.





Luego de que Luis lograra conseguir la información actualizada lanzó por fin en Google Play esta app, que aunque actualmente está disponible sólo en Android, cuenta con un sitio oficial; www.buscuu.com, donde se puede consultar desde cualquier computadora o iphone.





Otro de los beneficios de la App, es que cuenta con un sistema de notificaciones, que manda un mensaje al usuario para avisarle cuando hay un cambio extraordinario en las rutas cuando estas se desvían por eventos de toda índole, bloqueos e incluso accidentes.





Luis no percibe ganancias por las descargas de su aplicación, por lo que asegura que se trata de algo que hizo con el fin de ayudar a los chihuahuenses.





A pesar de que actualmente la información es bastante completa, el siguiente paso que ha contemplado Luis, sería poder añadir localización de unidades en tiempo real, a través del GPS con el que ya cuentan las unidades, para que el usuario tenga la opción de ver dónde está el camión y cuánto tiempo falta para su llegada.





No obstante esta adición requiere de la autorización de los concesionarios, lo cual aún no se consolida. “Para esto se necesita que te otorguen el permiso los dueños de las unidades para poder hacer la vinculación. Ya hice yo una demostración a la Dirección de Transporte, pero se quedó en stand by, porque actualmente no tengo ya mucha relación, también cambiaron al director el año pasado y se perdió el hilo, pero sigo considerando que sería una herramienta muy útil”, afirmó.





Sin embargo Luis asegura que este es un gran paso para lograr incidir y lograr un mejor transporte público, que a pesar de ser precario cuenta ya con una plataforma de información completa.





Quienes estén interesados en conseguir la app lo pueden hacer desde google play como Bus CUU, asimismo pueden darle like a su fanpage con el mismo nombre y visitar el sitio web.