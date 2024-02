Chihuahua va hacia atrás en movilidad: Benjamín Carrera

Chihuahua.- La Ley de Movilidad para el estado de Chihuahua debe presentarse ante el pleno en el presente período legislativo que termina el 30 de abril, y que lleva de retraso de seis meses, informó el diputado Benjamín Carrera, quien mencionó que Chihuahua y Ciudad Juárez lejos de avanzar en el tema de sistemas de transporte y alternativas, van hacia atrás.

Explicó que la nueva ley de Chihuahua corresponde a una armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, sin embargo el documento no ha sido devuelto por el Gobierno del Estado, quien lo solicitó para revisión, luego de más de un año de mesas técnicas y foros entre organismos de gobierno y de la sociedad civil

“Ya está lista la reforma, pero el gobierno todavía no termina de hacer la última revisión. Estamos desfasados por mucho, la presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, dijo que saldría en el período anterior”, declaró Carrera Chávez.

Recordó que Chihuahua es segundo lugar nacional en atropellos de personas y ciclistas, así como de accidentes viales, por no contar con la infraestructura suficiente ni los sistemas de transportes dignos y eficientes para una movilidad efectiva.

“La movilidad es un derecho humano no le ponen importancia, Juárez y Chihuahua están en el top de atropellos a peatones y ciclistas. La gente no deja de usar el carro para todo porque no hay buen transporte público eficiente, ni alternativas como ciclovías; tampoco hay banquetas para los peatones, ni respeto de cultura ni de manejo en las motos. En Chihuahua desde hace 30 años se detuvo el tiempo en el transporte”, insistió el legislador de Morena.

Llamó a tener en cuenta la gran cantidad de carros por persona que hay en Chihuahua capital, pero sobre todo, a tomar en cuenta los beneficios de los medios alternativos de transporte como la bicicleta, el caminar o la aplicación de sistemas innovadores que sirvan para tener mejores ciudades.

