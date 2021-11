Chihuahua: subcampeón en impunidad

Ciudad Juárez— Chihuahua es el segundo estado de la república con la mayor proporción de delitos sin castigo, con un 99.1 por ciento de casos impunes.

El indicador aparece en la más reciente revisión de la organización México Evalúa, con datos de 2020, la cual muestra que sólo el estado de Guerrero presenta un margen mayor, de 99.5 por ciento, mientras que a nivel nacional el promedio es de 94.8 por ciento.

La proporción que registra Chihuahua es, además, más alta que la detectada el año previo, cuando la organización encontró que en 2019 quedaron sin avances un 97.3 por ciento de los ilícitos por los que se abrió una carpeta de investigación, por lo que la entidad se ubicó entonces en el quinto lugar del “ranking” nacional de impunidad, después de Sinaloa, Guerrero, San Luis Potosí y la Ciudad de México.

De acuerdo con Christel Rosales, investigadora de México Evalúa y coordinadora del análisis “Hallazgos 2020. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México”, Chihuahua presenta una capacidad institucional mayor a la de otras entidades, por lo que el problema de la impunidad, dijo, deriva de la falta de planeación de la persecución penal.

“En la entidad no ha habido una política criminal que defina cuál va a ser la respuesta del Estado a los distintos fenómenos criminales, y esto involucra a todas las instancias”, dijo Rosales en entrevista con este medio.

“En el caso de Chihuahua, los principales delitos denunciados son fraude, extorsión y robo; por tanto, tendrían que establecerse canales específicos, un procedimiento de cuál es el tipo de respuesta a estos casos y posiblemente muchos no se van a analizar o investigar uno por uno, sino en conjunto, con análisis mucho más de macrocriminalidad, de cuáles son las estructuras operativas que están implicando la comisión de estos delitos”, agregó.

Con ese plan, señaló Rosales, en la entidad podría avanzarse en la resolución de hasta un 80 por ciento de los delitos que llegan a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Con el análisis de contexto, de patrones, de redes, que puedan no dejar en la impunidad una gran cantidad de delitos. ¿A qué me refiero? A que destinaría poco personal pero tendría un gran impacto en términos resolución de estos casos y el resto del personal podría estar especializado y enfocado en delitos que son mucho más lesivos para la sociedad, como los homicidios”, dijo.

Anuncia FGE ‘reingeniería’

Al respecto, la FGE envió ayer un comunicado a este medio señalando que, ante los índices de impunidad y déficit de agentes investigadores encontrados en la dependencia por la nueva administración estatal –que asumió en septiembre pasado–, se inició un proceso de “reingeniería” en las diferentes áreas de la dependencia.

“La Fiscalía General del Estado trabaja para la sistematización de procesos, mejorar el uso de tecnologías, la capacitación por la vía de las academias y el fortalecimiento de medios alternativos de solución”, indicó el texto.

“Abatir los índices de impunidad precisamente tiene que ver con la reingeniería en los procesos que estamos generando en la Fiscalía para ser más efectivos, meter indicadores, tener la sistematización, tecnología, más capacitación en investigación de asuntos y fortalecer el área de medios alternativos”, agregó.

El comunicado indicó también que “se trabaja con el tema de la modificación de la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación, al modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía, para efectos de tener una Fiscalía Especializada, la cual lleve el control de los procesos a través de indicadores, asuntos internos y se tenga mayor supervisión de los trabajos que se están haciendo en cada una de las Fiscalías de Distrito”.

Además, indicó la FGE, “se va a generar la Fiscalía del Noroeste y en breve se va a nombrar al fiscal que ocupe esa dependencia”.

El miércoles, con base en información del titular de la FGE, Roberto Fierro Duarte, El Diario reportó que la dependencia enfrenta un déficit de agentes investigadores, debido a que cuenta con mil 380 policías ministeriales.

“El déficit está en cuanto a los policías, debemos de tener alrededor de entre ocho y 10 policías por cada mil habitantes y estamos teniendo cinco. Es muy bajo, es el déficit más fuerte”, dijo Fierro.

Por separado, un análisis del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) indica que, en la Zona Norte, cada agente del ministerio público asignado a la investigación de homicidios tiene una carga promedio de 581 carpetas, y que la impunidad en este tipo de ilícitos es de un 95.3 por ciento en Ciudad Juárez.

La impunidad impera aun cuando Chihuahua es entidad pionera en la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que introdujo los juicios orales en 2007.

Sin embargo, explicó María Luisa Ponce, coordinadora de Vinculación Ciudadana de Ficosec, se trata de un sistema de enjuiciamiento para el que sigue siendo medular la investigación de los delitos, que está a cargo de la FGE.

“Si no hay investigación, si no hay persecución del delito, si no hay detenidos, el delito evidentemente quedará impune, porque no hay a quién juzgar, ya que, si hay una investigación (…) los casos en los que ya tenemos a quién imputarle el delito, generalmente llegan a sentencia condenatoria”, dijo Ponce.

El efecto multiplicador de la impunidad sobre la violencia ha sido expuesto en diversas ocasiones por académicos y expertos entrevistados por este medio, quienes han reiterado que con cada delito sin castigo se refuerza el mensaje de que cometerlos no produce consecuencias, además de que se deslegitima y erosiona la percepción de las instituciones y del Estado.

“Si bien la impunidad es un fenómeno presente en todas las sociedades, es cierto que los mecanismos que la acotan y las condiciones que la propician marcan la diferencia entre un Estado de Derecho robusto y otro que no lo es”, indica la investigación de México Evalúa en materia de justicia, difundida en octubre pasado desde la capital del país.

