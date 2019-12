Chihuahua no fue informado sobre detenidos en Janos

Chihuahua.- El gobernador del Estado, Javier Corral, comentó que las autoridades estatales no han tenido acceso a la carpeta de investigación que lleva la Federación contra tres detenidos acusados de estar relacionados con la masacre de varias personas de la comunidad LeBaron.

Corral expuso que de parte de las autoridades estatales han estado abiertos a escuchar las expresiones de las familias de los detenidos, quienes alegan que son inocentes. Destacó que los familiares incluso fueron recibidos por las instancias estatales.

Mencionó que una vez abiertas las instancias estatales pidió a las familias a que no afecten los derechos de terceros, y les solicitó que no bloqueen la carreteras, debido a que se daña a personas que no tienen relación con el tema.

“No podemos valorar la detención porque no la hicimos y tenemos de la información de la Federación de que están vinculados”, concluyó.