'Chihuahua lleva rápida tendencia al semáforo rojo'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua— Más que encaminarse hacia el semáforo amarillo, la ciudad de Chihuahua lleva una rápida tendencia a regresar a rojo, ya que en los primeros tres días de la nueva etapa de actividad productiva que empezó el 15 de junio, aumentó un 79.5% el número de contagios a los que había en los primeros tres días del mes con la restricción laboral.

Lo anterior lo señaló ayer el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Jorge Doroteo Zapata García, quien además acusó de que es hasta cierto punto vana y no certera la estadística que ofrece el Gobierno estatal sobre los contagios del Covid-19 en Chihuahua, porque sólo presenta números y no un seguimiento debido de éstos.

No obstante, dijo que si se toman en cuenta las cifras del gobierno, se puede ver que hay un serio crecimiento de los casos de contagios de Covid-19 en la ciudad capital, ahora que se está en semáforo naranja.

Comparó que el 15 de junio se reiniciaron las labores en diversos negocios y al cierre del 18 habrían detectado 79 personas contagiadas en semáforo naranja, y durante los primeros tres días del mes en rojo se tuvieron 44 casos, es decir, se registraron 33 casos más.

Informó que el 15 de enero se reportaron 719 y para el 16 la cifra llegó a 751, luego a 772 y el jueves cerró con 798 contagiados en la ciudad de Chihuahua.

El primero de enero hubo 532 casos, el dos subió a 555, el tres a 560 y el cuatro a 581 casos confirmados.

Jorge Doroteo Zapata insistió en que a principios del mes, todavía en semáforo rojo se registraron días de sólo cinco o seis casos, como fue el tres y seis de junio, respectivamente, pero en esta semana las cifras arrojan un promedio de 26 diarios.

Destacó entonces que sí hay muchos más contagios y no descartó que los mismos centros de trabajo estén guardando los casos o que desde el IMSS se están registrando con otro diagnóstico para no asentar aumentos altos de coronavirus.

Indicó que de un tiempo atrás a la fecha, las empresas se muestran demasiado reservadas con relación a casos de la pandemia ya que temen ser demandas por riesgo de trabajo.

El dirigente sindical también planteó que los informes de la Secretaría de Salud del Estado sólo dan números “y puede dar el número que quiera que al cabo no hay seguimiento por parte de un tercero, ya que no hay forma de enterarse”.

Jorge Doroteo Zapata consideró que no es mala idea de que los mismos empresarios tengan interés de generar su propia estadística o análisis de los casos, a fin de saber realmente cuántos trabajadores realmente están contagiados en la maquiladora, por ejemplo.

Señaló que para la central sindical ha sido muy complicado obtener información de la incidencia de contagios en las empresas, ya que éstas no generan los datos, sino que se obtienen por parte de los trabajadores sindicalizados.

El líder sindical dijo que efectivamente no ha sabido de casos nuevos de Covid-19, pero mucho se debe a que fluye información por las empresas y lo que se ofrece por parte de las autoridades es hasta cierto punto vana y no es totalmente certera, ya que pueden decir cualquier número y no dicen dónde sucedieron.

Finalmente expuso que las empresas industriales han pedido que no se digan los nombres de las empresas donde trabajan los contagiados por temor a que los demás sean denigrados o maltratados por terceros, al pensar que pueden ser transmisores.

