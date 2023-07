Chihuahua, 4to lugar en multas de Conagua

Chihuahua, donde las autoridades locales estiman que hay unos 16 mil pozos ilegales, se ubica en cuarto sitio entre los seis estados de la frontera norte por monto recaudado en multas administrativas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a infractores de la Ley de Aguas Nacionales.

De acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2014 y hasta el 20 de julio pasado, Conagua había colectado en Chihuahua 3.4 millones de pesos, cifra que en el mismo período en Sonora fue de 62 millones, o de 11.2 mdp en Nuevo León.

Los datos muestran que incluso en 2022 y en 2020 no se recabó en esta entidad ni un peso por este concepto, mientras que en lo que va de 2023 la cantidad es de 169 mil 416 pesos.

La delegación de Conagua no respondió una solicitud de información sobre las cifras que, de acuerdo con el Gobierno estatal, son más un síntoma de la falta de “gobernanza” del recurso por parte de la administración federal que del cumplimiento por parte de los usuarios.

“No tiene la capacidad para poder aplicar la ley, aquí hace un gran esfuerzo la gente que tiene Conagua, pero Conagua nacional no tiene presupuesto”, dijo Mario Mata, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

“No hay personal, no hay camionetas, no hay combustible, no hay insumos necesarios para poder aplicar la ley”, agregó el funcionario, que mencionó también que entre las principales faltas a la Ley de Aguas Nacionales en la entidad están las extracciones ilegales de agua subterránea y superficial.

“Ya no escurre al río Bravo lo que debe, por eso ya no podemos cumplir con la cantidad mínima que nos impone el tratado” de 1944 con Estados Unidos, dijo.

Artículo 119

Las infracciones a la Ley de Aguas Nacionales aparecen enlistadas en el artículo 119, que incluye el “explotar, usar o aprovechar bienes nacionales (…) sin contar con título de concesión”, modificar o desviar cauces sin permiso, impedir u obstaculizar visitas de inspección, entre varias otras.

“No es normal (que no haya habido cobros, como en 2022), definitivamente alguien tuvo que haber infringido algo de la ley”, dijo.

En el período analizado desde 2014 –cuando entró en operación el Sistema de Declaraciones y Pago Electrónico de Conagua– y hasta este mes, en Baja California Conagua colectó 7.7 millones, mientras que en Coahuila la cifra fue de 1.9 millones y de 880 mil 739 pesos en Tamaulipas.

“Esta autoridad desconoce cuántas sanciones se hayan impuesto del 2012 a la fecha, así como toda la información que emane del expediente administrativo, como es: el año en que fueron impuestas, los usuarios sancionados, el motivo de la sanción”, indica una de las respuestas de Conagua.