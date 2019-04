Cerrarán este sábado la carretera La Junta - Creel

Chihuahua.- La Presidencia del Municipio de Guerrero informó que este sábado la carretera La Junta - Creel será cerrada en distintos horarios debido al paso de vehículos que participan en una carrera.

Informo que el tradicional Rally Chihuahua 2019 pasará este sábado por las comunidades de Guerrero hasta Divisadero Barrancas, por lo que los tramos de esta carretera se cerrarán en los siguientes horarios:



7:30 am Cierre solo al tráfico pesado

8:00 am Cierre general

9:30 a 10:30 Arranque del rally en el Kilómetro 18 (El Terrero)

12:30 a 2:00 Se abre el tráfico en sentido Creel a La Junta

2:00 a 5:30 Cierre general de la carretera

5:00 Conclusión de actividades, se abre la carretera de manera general

Destacó que los horarios son tentativos y pueden ser sujeto de modificaciones sin previo aviso.

Además de que a pesar de que el arranque es desde el tramo San Pedro-Creel, la carretera se cerrará desde La Junta.

"A quienes circulan hacia Tomochi y Basaseachi, se les recomienda tomar la ruta por Guerrero y no por San Pedro", agregó