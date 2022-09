Cero obra federal para el estado

Chihuahua.— De acuerdo con el preproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, para Chihuahua no se contempla en absoluto obra federal y a pesar de que hay un crecimiento en el presupuesto federal para el año entrante, el estado tendrá una disminución de participaciones por el fenómeno inflacionario.

Así lo estimaron las diputadas federales panistas Rocío González y Patricia Terrazas, quienes estudian el documento con la finalidad de proponer ajustes que lleven más recursos a las entidades castigadas por el abandono presupuestal, dirigido sobre todo a obras prioritarias del Gobierno federal como la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, así como a programas sociales calificados como clientelares por la oposición política del Gobierno.

La diputada Rocío González, representante del Distrito 8 de Chihuahua capital, informó que, de acuerdo con el proyecto previo, se contemplan 6 mil 018 millones de pesos más de participaciones federales en relación con 2021, teniendo en cuenta que el presupuesto participable incrementa de manera considerable, aparte de 3 mil 447 millones de pesos adicionales del Ramo 33, correspondientes al gasto programable.

Consideró que el incremento resulta pequeño si se contempla que el presupuesto federal incrementará de 7.1 billones de pesos a 8.29 billones, crecimiento que se debe al aumento del ingreso tributario que se distribuye para participaciones.

“Las protecciones macroeconómicas no reflejan la realidad del país, vuelven a ser un tanto alegres”, sentenció.

Cero obra de infraestructura y apoyo limitado

Pese al atraso en materia de obra durante los cuatro últimos años, para 2023 no se contemplan recursos en absoluto para infraestructura hospitalaria ni para mantenimiento y conservación de carreteras.

En el documento que hicieron circular a diputados federales se proponen sólo 143 millones para ‘el tema del agua’, tal cual se menciona, cuyos detalles en los próximos días se revisarán con Mario Mata, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, autoridad que podría conocer los detalles del plan.

También se propusieron 76 millones de pesos destinados para el subsidio de todo el sector rural del estado, lo cual resultaría más que insuficiente ante el incremento de insumos para el sector agropecuario.

“Estamos haciendo el análisis en los particular en el tema de Chihuahua y estaremos al pendiente de los nuevos planteamientos para realizar las gestiones necesarias”, adelantó González Alonso.

2 mil millones menos de IEPS

“Nada, el proyecto no trae para Chihuahua ningún proyecto, de ningún tipo, está muy difícil, muy complicado, sólo vendrá lo que por ley y por fórmula le corresponda al Estado; no le van a dar más ni menos a pesar de que el presupuesto en general crece un 16 por ciento”, informó la diputada Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados.

Según la información preliminar, indicó la legisladora, a los estados les toca un 11 por ciento más, pero si se compara con los indicadores inflacionarios, que están al 8 ó 9 por ciento general, el presupuesto quedaría igual o menor a 2022.

Terrazas Baca dijo que se tiene que tomar en cuenta que el año pasado le correspondieron a Chihuahua 2 mil millones emanados del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), pero como este año se utiliza para el subsidio de las gasolinas, faltará esa considerable cantidad.

“Si no se llega a la meta, el crecimiento en tema de recaudación fiscal de IVA e ISR que se pretende, un crecimiento de 17 por ciento, pero la pandemia y la inflación no permitirán la meta y por lo tanto, menos presupuesto para los estados. El año pasado el total de la Federación fue 50 mil millones, que ahora se reducirían por lo menos a 48 mil”, concluyó la cuauhtemense.

Panorama desalentador

Para el coordinador de los diputados panistas en el Congreso del Estado el panorama resulta desalentador, puesto que se habla de un crecimiento de 3.6 cuando el crecimiento máximo esperado por especialistas es de 1.6 por ciento, y por lo tanto, el presupuesto no se soporta con supuestos reales y se vislumbra una baja en los ingresos del país.

“Si no tomas en cuenta la inflación, que está ya casi en un 9 por ciento en general, y hasta un 14 por ciento en los alimentos, si no tomas en cuenta ese índice vas a fallar porque no vas a poder captar esos recursos por el crecimiento sobrevalorado y la inflación no tomada en cuenta, el precio del barril de petróleo”, detalló.

Reprochó que toda la apuesta del Gobierno federal se dirija hacia las obras prioritarias del mismo, como la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, pues a su ver, deja débiles a estados y municipios para atender seguridad, para atender salud, además de que no se genera infraestructura, no se construyen carreteras ni hospitales, situación que agrava los problemas a nivel local.

Otros detalles del presupuesto federal

En general, algunos aspectos importantes del presupuesto federal se contemplan de manera provisional de la siguiente forma:

•Poco más de 4 mil millones más entre aportaciones y participaciones que en 2021 para Chihuahua

•Se proyecta un presupuesto deficitario en relación con el gasto y se completa con deuda, de más de 840 mil millones de pesos

•Los ingresos tributarios representan el 55.7 por ciento de los ingresos totales

•Poco más de 144 mil millones de pesos para obras prioritarias para la Federación, lejos de Chihuahua

•86 mil millones de pesos para medicamentos en las entidades federativas

•La Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu) presenta un incremento de poco más de 2 mil millones de pesos, pero aún no se tiene claridad de a dónde se destinarían

•Para los programas sociales se destinarán cantidades por encima de los 408 mil millones de pesos.