Castiga Federación a Chihuahua con poca inversión hidráulica

Ciudad Juárez.— El Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF) asignó a Chihuahua sólo 4.3 millones de pesos más que en 2022 para el “Programa Hidráulico: Subsidios para acciones en materia de agua”.

De acuerdo con el paquete económico de este año, a la entidad le fue ordenado un total de 113.2 millones de pesos por este concepto, o un 4 por ciento más que los 108.9 del año anterior.

Nayarit, mientras tanto, verá multiplicado varias veces este recurso en el mismo período, en el que pasará de 54.6 millones de pesos a 952.1 millones.

“Nos castiga, porque premian a estados como Nayarit (gobernado por Morena)”, dijo el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), Mario Mata.

“En general, el presupuesto fue repartido en forma inequitativa también porque al estado de Nayarit le dan mucho presupuesto (…) El presupuesto para agua potable debería ser con base en la población y la marginación que hay en cada estado, y no es así, lo reparten discrecionalmente, por filias, por fobias también obviamente, y eso no debe ser el presupuesto”, agregó el funcionario estatal.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) no respondió ayer una solicitud de información sobre estos recursos.

Los datos indican también que el renglón se compone de dos subsidios: para “administración del agua y agua potable” y los “hidroagrícolas”, con 66.4 millones de pesos para Chihuahua de los primeros y 46.8 millones de los segundos, cantidad esta última que es además mayor que el año anterior, cuando fue de 46 millones.

“El (subsidio para uso) agrícola no lo reparten por la superficie cultivable; dan mucho a estados que no tienen superficie cultivable, como Hidalgo (con 114.8 millones) y otros más, y yo siempre he peleado que se repartiera proporcionalmente a las hectáreas que cultivan, que siembran en los estados”, dijo Mata.

Otras entidades que destacan en 2023 por su presupuesto para subsidios en materia hidráulica son Puebla, con 456.9 millones de pesos; Guerrero, con 230.6 millones, o Veracruz, con 228.5.

Mata agregó que estos recursos federales están entre las principales fuentes de financiamiento de las obras necesarias para el suministro de agua potable, saneamiento y alcantarillado en la entidad, y que aumentarlos depende de gestiones adicionales con otros organismos, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) o el Banco de Desarrollo de América del Norte (Nadbank), entre otros.

El diputado Salvador Alcántar, panista por Delicias y secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara Baja, dijo desconocer los motivos del reparto en el PEF, pero agregó que también el dinero federal para el mantenimiento en las presas de la entidad es casi nulo este año, de sólo 17 millones.

Asimismo, dijo, los 46.8 millones de subsidios para el sector hidroagrícola significan menos de un millón de pesos para cada uno de los módulos y unidades que hay en los ocho distritos de riego del estado.

“Estamos hablando de 46 millones de pesos, de 31 personas morales, o sea 31 módulos más las unidades de riego; no va a tocar ni de a millón de pesos, y hay módulos de más de 10 mil hectáreas”, dijo el diputado.