Casi dobló alcaldesa a Madero en Juárez

Archivo / El Diario de Juárez

En medio de acusaciones de militantes que no aparecieron en el padrón del PAN y con la participación del 84 por ciento de la militancia, la alcaldesa con licencia de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se impuso sobre el senador con licencia Gustavo Madero Muñoz con un resultado de casi dos a uno en Juárez.

De acuerdo con el conteo final mostrado por la dirigencia local del partido, Campos Galván alcanzó 508 votos sobre los 333 que consiguió Madero Muñoz en esta ciudad.

Según los resultados finales, en la mesa de votación número uno Campos Galván alcanzó 132 votos, mientras que Madero Muñoz 83.

La mesa número dos arrojó 126 para la aspirante y 82 para el senador con licencia, la mesa tres tuvo 111 votos para Maru y 73 para Madero, mientras que la mesa cuatro registró 139 votos para la alcaldesa con licencia y 95 para Madero Muñoz. También hubo seis votos nulos.

La jornada de elección interna inició poco después de las 9 de la mañana con la apertura de cuatro mesas receptoras de votos en las instalaciones del Comité Directivo Municipal, y cerró a las 5 de la tarde para dar a conocer los resultados a las 6 de la tarde.

Durante el período de recepción de votos, al menos 30 militantes acusaron la desaparición de su filiación en el padrón autorizado del PAN y no se les permitió votar.

“Soy militante desde hace 35 años y es la primera vez que me pasa algo así, el PAN se ha convertido en Prian”, dijo Esteban Romero.

Otro panista que no pudo votar consideró que se borró solamente a los simpatizantes de Campos Galván. El fenómeno se presentó en varios municipios de la entidad.

De acuerdo con la secretaria general del PAN y parte de la Comisión Organizadora, Karla Gutiérrez, quienes no aparecieron en el padrón no refrendaron su militancia en diciembre pasado. Se trata de alrededor de 300 personas, lo que redujo el listado a mil panistas con derecho a voto.

Más tarde, la Comisión Organizadora tuvo que desalojar a un grupo de supuestos periodistas que realizaban encuestas de salida al exterior del inmueble. La diligencia fue dirigida por Gutiérrez debido a que ninguna empresa está registrada ante la comisión para realizar este tipo de ejercicios.

Las personas identificadas con gafete de una empresa llamada “El Referente” hacían una tanda de cinco preguntas a los militantes, relacionadas con la administración municipal y estatal para al final preguntar por cuál candidato votaron.

A las 2 de la tarde, cuando el flujo de personas había disminuido, el gobernador Javier Corral Jurado acudió a la sede del PAN para sufragar en la casilla número 1.

“Es una jornada que le pertenece al partido, vine como un militante más y no quiero externar ninguna opinión, quiero dejárselo a los dirigentes del partido. No me corresponde hacer ningún pronunciamiento”, comentó luego de emitir su voto.

En Juárez votaron 847 militantes de los mil que podían emitir su voto, informó la Comisión Organizadora.