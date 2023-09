Casi 2 mil migrantes varados en Ahumada

Un grupo de aproximadamente mil 800 personas migrantes quedaron varadas ayer en medio del desierto de Ahumada, cuando viajaban a bordo de un tren de carga hacia Ciudad Juárez.

“S.O.S. USA, somos migrantes, no delincuentes”, se leía en una manta colgada a los vagones del tren en el que permanecieron más de 12 horas sin que les dieran respuesta de porqué se había detenido o cuando seguiría avanzando.

“¡Ayuda, ayuda!, ¡queremos agua!”, “¡ayúdenos, por favor!”, pedían a los automovilistas que viajaban sobre la carretera Panamericana, después de hasta dos meses de travesía desde Venezuela, hasta 15 días de viaje en tren desde el Estado de México y de haber permanecido cuatro días varados en la ciudad de Chihuahua.

“Lo más difícil ha sido todo, la lluvia, el sol, el frío…. Venimos con niños, y solo queremos llegar a Estados Unidos porque el gobierno de (Nicolás) Maduro ya no da pa’ un futuro pa’ los niños, con 40 dólares al mes no se hace nada. Y lo peor es que vendimos la casa, vendimos todo pa’venirnos”, narró Yaris, una venezolana de 25 años de edad.

Durante el día, habitantes de Ahumada ser organizaban para llevarles agua, comida, harina, ropa y hasta mochilas, los hombres buscaban limpiar los autos de los viajeros, a quienes también suplicaban por alimento.

La mayoría de las mujeres, niñas y niños, se cubrían del sol bajo carpas hechas con sábanas sobre los vagones del tren.

Pedro Tejada, director de Protección Civil de Ahumada, acudió desde la mañana con dos ambulancias para dar atención médica a quienes lo requerían y protección a sus pobladores que acudieron a la carretera a ayudar a los migrantes.

Informó que cuatro migrantes habían presentado malestares a causa de las altas temperaturas, entre ellos un niño y una mujer embarazada, pero que no quisieron ser trasladados a recibir atención en Ahumada.

De acuerdo con el funcionario municipal, eran aproximadamente mil 500 las personas que viajaban a bordo del tren, mientras que las estimaciones de los propios migrantes variaban y mientras que algunos decían que eran al rededor de mil otros aseguraban que eran más de 2 mil.

Los migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana, narraron que tienen entre uno y dos meses de haber salido de su país y que han tenido que viajar a bordo de hasta seis trenes, por hasta 15 días, después de haber permanecido varados en Irapuato, Aguascalientes, Torreón y la ciudad de Chihuahua.

En la tarde, un grupo de aproximadamente 50 elementos antimotines de la Guardia Nacional acudieron a resguardar el lugar, mientras que más de 20 unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) permanecieron cerca del tren vigilando el lugar.

“Nosotros estamos viviendo aquí demasiada incertidumbre, no estamos viviendo los derechos humanos, y ser migrante no es un delito, ser migrante es un progreso de la calidad de vida personal y profesional. Nosotros le pedimos al presidente de la República, López Obrador, que por favor nos ayude, no estamos para causar ningún tipo de disturbio en su país, solo queremos alcanzar el sueño americano”, pidió Aaron Quezada de 24 años de edad.

Los extranjeros agradecieron el apoyo de la comunidad de Ahumada, quienes les daban también ánimos para que lograran su objetivo de llegar a Estados Unidos.

Mientras que grupos comenzaron a prender fogatas para cocinar arepas y arroz, otros decidieron caminar durante la noche hacia Ahumada, donde parte de ellos esperaban junto a las vías del tren y unos más comenzaron a caminar siguiendo la carretera hacia Juárez, en medio de la obscuridad.