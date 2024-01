Carreteras generan al año 4.1 mil mdp

El peaje que pagan los conductores a través de las casetas en nueve tramos del estado genera ingresos multimillonarios que se destinan en gran medida al pago de una deuda de 2013 cuyo saldo no ha disminuido.

De acuerdo con el “Reporte de cobranza e informe mensual de operación y mantenimiento” entregado el pasado 4 de enero por el Gobierno del Estado a Nacional Financiera –que administra el Fideicomiso 80672, creado para garantizar el pago del pasivo–, un aforo de 18.5 millones de automóviles generó entre enero y noviembre de 2023 ingresos por 4 mil 129.2 millones de pesos (mdp).

La cantidad, muestra el mismo documento, es nueve por ciento superior a los 3 mil 778.2 mdp obtenidos en el mismo período en 2022, año que cerró con 4 mil 158.3 millones de pesos en total.

Una deuda generada en 2013 y pagada con estos recursos, sin embargo, absorbió entre enero y septiembre pasado –que son los últimos datos difundidos en la página de transparencia fiscal– mil 425.2 millones de pesos, la mayor parte, o 967.9 mdp, tan sólo en intereses y otros 457.2 mdp en amortizaciones.

Sumadas, estas dos cifras representan 42.4 por ciento de los 3 mil 357.2 millones de pesos que llevaba recaudado el Fideicomiso para ese tercer trimestre.

El informe de cobranza agrega una tabla con el desglose del “Presupuesto de Operación” del Fondo, con 94.3 millones a noviembre de 2023, así como otra que arroja 518.2 mdp (12.5 por ciento de lo recabado) para obras de mantenimiento contratadas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

Juan Blanco, director de Carreteras de Cuota por parte de la Secretaría de Hacienda, declinó dar más información sobre el destino de los recursos.

“Toda esa información yo no tengo autorizado compartirla, lo que viene en la página de Transparencia, eso es a lo que tenemos acceso”, dijo Blanco ante consulta vía telefónica.

El desglose de noviembre que contiene el informe entregado a Nafin muestra también que la principal fuente de ingresos son las casetas ubicadas en el tramo de Ahumada, que ese mes generaron 96.1 millones de pesos, o un 25 por ciento del total de esos 30 días.

Concesión y deuda

El documento de creación del Fideicomiso 80672 marca 1988 como año de inicio de la administración de estas vías por parte del Gobierno del Estado, que entonces recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la “concesión federal número 1” por 20 años “para la construcción y explotación del tramo carretero de cuatro carriles que comunica a las poblaciones de Ciudad Delicias y Ciudad Camargo”, entre otras obras.

El 1989, la SCT le entregó por 17 años la “concesión federal 2”, que incluyó el segmento de Sueco-Ahumada y, entre ese año y 1992, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo para “establecer y cobrar cuotas a los usuarios de carreteras de doble cuerpo o cuatro carriles de jurisdicción estatal”.

En esta definición entraron tramos en Camargo, Saucillo, Jiménez, Savalza, Sacramento, Santa Isabel, Ahumada, Ojo Laguna y Galeana.

En 1994, agrega el documento de creación del Fideicomiso, la SCT modificó las dos concesiones otorgadas con el fin de ampliar los plazos hasta 25 años, con lo que la 1 vencería en 2013 y la 2 en 2014.

Para 1998, de acuerdo con archivos periodísticos, el respaldo de estos recursos se había utilizado para adquirir una deuda que entonces era ya de 2 mil 200 millones de pesos.

“El Gobierno del Estado anunció el martes pasado que emitirá un nuevo Certificado de Participación Ordinaria (Cepo), soportado por las tres carreteras estatales: Ojo Laguna-Flores Magón; Cuauhtémoc-Santa Isabel y Jiménez-Zavalza, para recaudar $540 millones de pesos, mismos que serán destinados a pagar parte de la deuda directa estatal, que asciende a mil 100 millones”, indicó un reporte de este medio en agosto de 1998.

“En el penúltimo mes de su sexenio, el gobierno de Patricio Martínez García comprometió el 75 por ciento de los recursos de la segunda etapa del Fideicomiso Carretero, deuda que le permitió disponer por adelantado de mil 524 millones de pesos que se pagarán hasta el año 2012 con los ingresos del peaje de las vías estatales”, agregó otro reporte de este medio de enero de 2005.

Entre 2008 y 2009, la SCT amplió otros 30 años los plazos de vencimiento de las concesiones, el Legislativo autorizó una nueva emisión de certificados bursátiles respaldados con este tipo de bienes –por cinco mil mdp– y se creó el fideicomiso 80599.

La vigencia de las concesiones se amplió de nuevo en 2013 –hasta 2048 y 2049–, cuando el Congreso también autorizó nuevas emisiones bursátiles, se acordó la amortización anticipada de las de 2009 y se creó el actual Fideicomiso 80672.

El monto límite autorizado entonces para la emisión: hasta 15 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado obtuvo entonces 14 mil 799.9 mdp.

“El dinero del Fideicomiso va al pago de la deuda, no va a ningún beneficio del Estado; lo que pagamos cuando transitamos es para pagar deuda. El dinero se lo gastaron desde tiempos de (César) Duarte”, dijo la diputada federal panista Patricia Terrazas, exsubsecretaria de Ingresos del estado.

Impagable

Emitida en parte en Unidades de Inversión (UDIs), que se actualizan conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), esta deuda no sólo no se ha reducido sino que, hasta septiembre pasado, presentaba un saldo de 15 mil 949.8 millones de pesos, lo que rebasa en más de mil millones lo originalmente obtenido.

Esto, aun cuando el Gobierno estatal ha destinado a su pago 12 mil 992.9 millones de pesos desde 2016, como muestran los mismos informes analíticos emitidos trimestralmente por la Secretaría de Hacienda.

Tan sólo en intereses, muestran estos documentos, este préstamo ha requerido ya 7 mil 961.5 millones, mientras que otros 5 mil 31.4 mdp han sido amortizaciones, lo que arroja un total de 12 mil 992.9 millones de pesos.

“Las emisiones bursátiles emitidas por fideicomisos carreteros y créditos bancarios respaldados por cuotas de peaje no tienen recurso en contra del Estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos carreteros”, indican los documentos de Hacienda.

“El comportamiento del saldo, comparado con el ejercicio anterior, es debido a la actualización del INPC, ya que una parte se emitió en UDIs”, agrega.

De acuerdo con Terrazas, el principal impacto del Fideicomiso es la persistencia del cobro en las carreteras.

“Ya no estarían las casetas (…) la deuda existe y ¿con qué pagas esa deuda, sin el cobro de la caseta? Ese es el impacto en el ciudadano, el Estado no lo está pagando, porque no sale de su presupuesto: el pago de ese Fideicomiso sale de las cuotas que pagamos los ciudadanos”, agregó la legisladora.

srodriguez@redaccion.diario.com.mx