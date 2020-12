Captura, a 3 años y nueve meses del asesinato

Chihuahua– A tres años y nueve meses del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, ayer jueves fue detenido el exalcalde de Chínipas y exfuncionario de educación estatal Hugo Amed S. A. por su presunta participación en el citado crimen ocurrido el 23 de marzo del 2017 en el norte de la ciudad de Chihuahua.

Hugo Amed fue señalado junto con otros funcionarios del Partido Acción Nacional y ligados con la presente administración corralista, como partícipes en el homicidio de la periodista chihuahuense, quien fuera privada de la vida cuando abordó su vehículo.

La mañana del 23 de marzo de 2017 la periodista de 54 años, originaria del municipio de Chínipas, fue asesinada de seis disparos que recibió en el exterior de su casa ubicada en la calle José María Mata 6909 del fraccionamiento Lomas Vallarta, en el norte de la ciudad, cuando pretendía llevar a su hijo al colegio a bordo de su camioneta Renault Duster con número de matrícula ELJ7132.

Fue hasta el 25 de diciembre de 2017 cuando Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry”, de 43 años, presunto autor intelectual del asesinato de la periodista, fue capturado por elementos de la Fiscalía General y Fuerzas Federales en compañía de otras dos personas en la localidad de Bacobampo, Sonora.

De acuerdo con la Fiscalía General de Chihuahua, en el operativo implementado la madrugada de ese lunes con elementos de la Policía Federal, estatales y municipales de Sonora y Chihuahua, “El Larry” fue sometido y trasladado al aeropuerto para ser juzgado por el delito de homicidio calificado.

Tres días después, el 28 de diciembre de 2017, el juez de Control Napoleón Rayas Valdez vinculó a proceso penal a Moreno Ochoa por su probable participación como coordinador y coautor del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea.

La Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) atrajo la investigación a partir del 12 de abril de 2018, es decir, hace dos años y ocho meses detuvieron al segundo involucrado en el crimen, tras el cúmulo de evidencias encontradas, y que forman parte de la causa penal 259/2018.

En ese entonces familiares de Miroslava, como su hermana Rosa María Breach, demandaron que también “caigan” aquellos políticos relacionados con el caso, como el exalcalde panista de Chínipas, Hugo Amed S. A. –testigo protegido con la identidad clave de “Bobby”–, y quien como líder del PAN municipal entregó personalmente la grabación del audio de la llamada hecha al celular de Miroslava a “El Larry”, así como el entonces titular del Comunicación Social del CDE del PAN, Alfredo P.G. –también testigo protegido bajo el nombre clave de “Casio”–, quien grabó la llamada sin el consentimiento de la comunicadora.

Asimismo hubo otros actores políticos involucrados cuyas acciones derivaron finalmente en la pérdida de la vida de la comunicadora; entre ellos aparece el nombre de José Alberto L. R., funcionario del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), quien fungía como secretario General del CDE del PAN, y el cual habría presuntamente dado su autorización de actuar ilícitamente grabando la conversación sin el consentimiento de la comunicadora.

Cabe resaltar que Miroslava defendió en todo momento sus artículos, principalmente el titulado; “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”, publicado el 4 de marzo de 2016, y que evidenciaba la relación del narco a través del grupo criminal “Los Salazar” en la imposición de candidatos a alcaldes en diversos municipios serranos, entre ellos Chínipas, Guazapares, Urique, además de directores de Seguridad Pública, entre otros.

“Diles que para qué se hacen tontos, Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es y que me le echen a mí (la responsabilidad). Yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios, y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me dicen que están rezando el novenario por mí, entonces, que no jueguen”, había respondido la comunicadora a Piñera, cuyo audio fue reproducido en la Sala Uno del Centro de Justicia Penal federal.

José L. fue el único personaje ligado al PAN que sí fue citado por la Feadle a declarar el pasado 18 de febrero de este año, durante el juicio de Juan Carlos Moreno Ochoa, en el cual negó los hechos.

Fueron un total de 54 los testigos que declararon en el juicio del único sentenciado a solicitud de la Feadle; entre ellos se destacó el fiscal General César Peniche, mientras que en el caso de la defensa, fueron citados seis personas originarias de Chínipas, entre ellas Joel Salazar Zamorano, hermano de Crispín, los cuales, todos los últimos, cayeron en diversas contradicciones, rechazando el juzgador la credibilidad de sus testimonios.

En las audiencias del caso se reprodujo un testimonio videograbado que hizo “Cholugo” a la FGE; él fue chofer del automóvil Malibú color blanco con matrícula EMG4586 en el que viajaba “El Larry” el día de los hechos, y quien declaró que no supo del crimen, y luego fue amenazado, pero desde hace más de un año las autoridades policíacas no lo encuentran, a pesar de que han ido a buscarlo a su casa y de sus familiares.

Como cabo suelto, está quién mató a Andrés Ramón Zavala Corral, autor material del crimen de Miroslava, cuyo cuerpo apareció el 19 de diciembre de 2017 semienterrado en una brecha en Álamos, Sonora.

Entre los puntos que no se han esclarecido está además la presunta presencia del gobernador Javier Corral al domicilio De las Torres número 1914 en el fraccionamiento Villas del Rey, en donde se localizó un equipo de cómputo portátil con las grabaciones de las periodistas, así como teléfonos celulares, lo cual no fue confirmado en las audiencias.

Pero fue hasta el 21 de agosto de 2020 Juan Carlos Moreno Ochoa alias “El Larry” fue sentenciado a 50 años de prisión por el homicidio de la periodista, siendo esta la pena mínima que podría alcanzar, dado que la organización Propuesta Cívica A.C. solicitaba una pena máxima de 70 años tomando en cuenta todas las agravantes que se cometieron en este crimen.