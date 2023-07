Cancelarán 88 concesiones de transporte público en Chihuahua

Chihuahua.- Debido a que no han dado cabal cumplimiento a la Ley de Transporte y a los acuerdos tomados durante el Consejo Consultivo de Transporte, alrededor de 88 concesiones de transporte público, serían canceladas, afirmó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

Explicó que se trata de concesiones que no están siendo trabajadas debidamente, ya sea por que no son rentables o por falta de interés del titular de la concesión, pero no se tendrán consideraciones y serán asignadas a quien si las quiera trabajar.

Agregó que, en el caso de las concesiones que no se están trabajando por la entrada en operación de la ruta troncal, recibirán un trato distinto debido a que esa ruta es parte de la transformación del sistema y quienes estén interesados, se les reasignará la concesión a otra ruta.