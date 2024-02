Cancelan licitaciones por 400 mdp para carreteras

Chihuahua, Chih.- Tras cinco años sin un mantenimiento profundo en las carreteras federales en el estado, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), canceló 23 licitaciones para conservación rutinaria, y 12 para conservación periódica de tramos carreteros por alrededor de 400 millones de pesos, reveló Julio Mercado Rodríguez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Esto, tras la reserva que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 11 mil millones de pesos contemplados para el Programa Nacional de Conservación de Carreteras, a petición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ahora tendrá a su cargo dichas labores en sustitución de la SICT.

El líder de empresarios constructores expuso que la red carretera federal en el estado ya pende de un hilo y, ahora, sin un mantenimiento adecuado, las consecuencias que se advierten son un incremento en accidentes y afectaciones económicas. Indicó que en algunos de los casos ya se habían dado los fallos de las licitaciones, otros se encontraban en proceso y finalmente, se canceló el recurso destinado al mantenimiento carretero.

Explicó que cerca del cien por ciento de los recursos estaba destinado a la conservación rutinaria, que se realiza durante el año y que contempla la limpieza, bacheo, deshierbe, renivelaciones y riegos de protección en todos los tramos federales.

En el caso de recarpeteo, se tenía contemplado en tramos en las carreteras a Villa Ahumada, Parral, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo y Delicias.

Ante las acusaciones de corrupción de las empresas constructoras en estos trabajos por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador que justificó la asignación del mantenimiento carretero al Ejército, señaló Mercado Rodríguez que por eso existen organismos como la Auditoría Superior de la Federación, que investigan el manejo de recursos públicos.

“Como gremio de constructores estamos sorprendidos, porque al final de cuentas empresas que por muchos años han llevado la conservación de las carreteras, lo han hecho adecuadamente”, dijo.

Criticó que, después de cinco años de la actual administración federal, hasta ahora se señale que los trabajos no se hacían adecuadamente y consideró complejo que los militaresrealicen labores de bacheo y reparación de las carpetas asfálticas, pues para empezar no tienen máquinas ni el conocimiento de cómo manejar la mezcla, pues no son técnicos en este sentido.

El líder empresarial cuestionó cómo hará el Ejército para contratar la mezcla asfáltica si son las constructoras las que la generan.

Apuntó que el sector estará a la expectativa de lo que sigue, aunque por lo pronto se cancelaron los 11 mil millones de pesos para la conservación de las carreteras federales en el país.

Recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón, durante varios años la delegación de la SCT en el estado contó con un presupuesto de alrededor de 4 mil 500 millones de pesos para la atención de las carreteras federales; con el presidente Enrique Peña Nieto se mantuvo la cifra, aunque en los últimos años bajó a alrededor de 2 mil millones de pesos y con la actual administración federal el presupuesto por año ha sido menor a los 500 millones de pesos, destinados principalmente para la conservación, por eso el deterioro de las carreteras.

Durante el año pasado la federación ejerció 480 millones de pesos en el estado, que se destinaron principalmente a trabajos de conservación rutinaria, además, se realizaron trabajos para conservación periódica, que son fresados y renivelaciones en tramos carreteros.

Cabe señalar que, al buscar información sobre la situación de las licitaciones y el programa carretero, la Delegación de la SICT en el estado, a través de su área de comunicación social, dijo no tener datos al respecto pues es un asunto que se maneja desde oficinas centrales.