Canaco, en contra del frente de oposición de Corral

Chihuahua.- La Canaco manifestó su desacuerdo de convocar a "un frente de oposición" de parte del gobernador Javier Corral, en contra del Gobierno federal.

El presidente Carlos Fierro Portillo dijo que es correcto que un gobernador o ciudadano quiera manifestar su opinión y postura sobre algunos programas, pero decir que es opositor puede generar consecuencias negativas para el desarrollo de Chihuahua.

Planteó que es perfecto que el Gobierno diga lo que considera que no es correcto de la Federación, pero también apoyar lo bueno.

Insistió en que el nombre del frente no es lo correcto, ya que no puede un Gobierno ser opositor por sí mismo.

A pregunta expresa, el presidente dijo que esperan que también el gobernador Javier Corral sea abierto a la crítica, así como él lo hace con el Gobierno federal.

"El buen juez por su casa empieza ", por ello, la Canaco también se esperaría que acepte la critica.

Planteó finalmente que ya se tuvo una mala experiencia como entidad con una postura de enfrentamiento con el Gobierno federal durante la administración de Enrique Peña Nieto, y también ahora en los primeros meses de Andrés Manuel López.

Precisó que no se sabe si se debió a la crítica o por otras circunstancias.