Camionetas no le gustaron, al jefe de escoltas

Ciudad Juárez— Fuentes del interior de la Fiscalía General del Estado revelaron ayer que las cuatro camionetas blindadas tipo Suburban modelo 2019, valuadas en 11 millones de pesos y que fueron entregadas a dicha institución por parte de la empresa Blindajes del Centro S.A. de C.V., no fueron del agrado de Juan Manuel Escamilla, jefe de escoltas del gobernador Javier Corral, quien ordenó regresarlas; sin embargo, el hoy secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera –anterior administrador general de la FGE– optó por usarlas el mayor tiempo posible sin liquidarlas.

Los funcionarios entrevistados, quienes pidieron la reserva de sus generales, explicaron que originalmente dos de las camionetas iban a ser para la oficina del gobernador, la tercera para la Comisión Estatal de Seguridad y la cuarta para la Fiscalía.

“Cuando llegan las camionetas se le entrega la suya al entonces comisionado Óscar Alberto Aparicio y como recién llegaba también el nuevo secretario de Seguridad Estatal (Emilio García Ruiz) se le dio la de Fiscalía al secretario”, detallaron los informantes.

O sea que la fiscalía no se quedó con ninguna camioneta, pero fue cuando le entregan las dos camionetas blindadas al área del gobernador, en el momento en que Juan Manuel Escamilla no le gustaron y le puso peros, les busco detalles y dijo que no las querían, que las regresaran todas (las cuatro), pero Eduardo Fernández no hizo las gestiones a tiempo, ni solicitó se atendieran los detalles de pintura o cromados que alegaba Escamilla, y las siguieron usando.

La camioneta que traía Aparicio ahora la usa la escolta del secretario García Ruiz, cuando los vehículos blindados son para protección de funcionarios y es absurdo que la escolta de dicho secretario traiga la camioneta blindada porque su obligación es reaccionar en caso de una agresión, si van en una blindada pues simplemente no pueden ni accionar sus armas para repeler una agresión, agregaron.