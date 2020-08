'Cambió el sistema judicial, pero siguen las mismas prácticas'

El Diario

Ciudad de México– "Chihuahua es un estado enorme con muchísimos problemas, pero el foco central es que no basta con solamente un cambio de sistema de justicia penal, porque están haciendo lo mismo y ahí están los resultados, y eso ha dado ventanas a la corrupción e implementar fuerza generando más miedo, es decir, Chihuahua cambió sistema de justicia pero siguió con las mismas prácticas".

En entrevista para El Diario, Francisco Franco, consultor en inteligencia y seguridad y catedrático en la Universidad Iberoamericana señaló que Chihuahua fue el primer estado donde el nuevo sistema de justicia penal se implementó y donde los norteamericanos a través de Iniciativa Mérida dieron muchos recursos para fortalecer el combate a la criminalidad. "Pero cuál es el resultado, absolutamente nada".

"Chihuahua es el mejor ejemplo de que o afrontamos el problema de seguridad desde una óptica distinta o no sirve de nada como estamos viendo, porque además fue el primer estado que tuvo una Fiscalía, recuerdo haber visto aparatos electrónicos impresionantes para inteligencia que ningún otro estado tenía, el problema es que no sabían usarlos y así no han podido combatir la criminalidad".

Agregó que el estado tenía más capacidades tecnológicas que elementos humanos para hacer inteligencia y así dijo, no se combate la criminalidad, pues explicó que tomaron los aparatos para que los políticos espiaran en lugar de combatir al criminal.

"Lo preocupante también es que ya no hay límites, el criminal ha elevado la vara en cuanto al uso de violencia y si no encuentra una respuesta contundente por parte del Gobierno o los estados, entonces ellos dicen, bueno, esto está tolerable y no hay consecuencias".

Detalló que bajo la lógica de que en otros países están en guerra se entiende el número de muertes pero no se entiende dijo, en un país como México, que es la doceava economía del mundo.

"Hay países que se encuentran en guerra, como Siria o Afganistán, Irak y estamos hablando de que en términos reales tenemos las mismas cifras de muertos, muy preocupante y si alguien no conociera la situación de México diría que aquí se enfrentan todos contra todos o por qué se están matando todos así", dijo el experto en seguridad.

Reconoció que estamos en momentos muy difíciles y sobre todo en temas de criminalidad por lo que sería falso decir que se trata solamente de un periodo, toda vez que el país lleva varios meses con un aumento en violencia, y agregó que el verdadero problema es que no tocamos fondo.

"En 2008 decíamos tenemos tantos muertos; en 2010 ya los pasamos; 2012 y veíamos que estábamos muy mal pero vamos en 2020 y las cosas van peor que nunca, eso es lo primero que hay que notar, esto lleva aumentándose".

Consideró que México lleva muchos años sin tener un modelo de seguridad que pueda dar resultados, a pesar de que se ha pasado por modelos de tres distintos partidos y no hay mejoría.

"No se puede pensar que es cuestión de enfoques o de los distintos mandatarios, no podemos decir que este gobierno hizo tal o cual cosa y el otro no, porque nos han demostrado que ni hay una receta mágica y tampoco hay definición en estas épocas" dijo Franco.

Explicó que en materia de criminalidad nunca se ha tenido un objetivo, "hemos pasado desde temas como 'La droga no llega a tus hijos' hasta temas como 'Abrazos no balazos'; pero eso no es un objetivo, las autoridades quieren abatir la criminalidad pero no han dado con el cómo".

Agregó que esa falta de objetivos y definiciones políticas han hecho daño a las instituciones como al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal en su momento, hoy Guardia Nacional, porque no saben cómo alcanzar ciertos objetivos.

Dijo que en la criminalidad no hay vacíos de poder; es decir, mientras las instituciones se definen y los políticos intentan ponerse de acuerdo, el criminal no espera y sigue actuando.