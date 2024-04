Cambian escuelas reglas por pacto de convivencia

Nuevo Casas Grandes.- Poco a poco, las escuelas han estado cambiando sus hábitos de disciplina para evitar conflictos con los estudiantes, esto, ante el nuevo ordenamiento que privilegia sus derechos humanos y el derecho individual al desarrollo de su personalidad, por lo que de la mano de los padres de familia, se están desechando los “Reglamentos internos” por el nuevo proyecto de “Acuerdo Escolar de Convivencia”.

Para orgullo de Nuevo Casas Grandes, el juez penal del Distrito Galeana, Marco Palma Meléndez, es el creador de ese proyecto que tiene años en evolución, que ahora está adaptado por la propia Secretaría de Educación para las escuelas en el estado de Chihuhua.

Este modelo que nació por parte del juez como un proyecto para la escuela particular donde estudiaban sus hijos, terminó convirtiéndose en una herramienta que integra los conocimientos de la ley, en conciliación con las órdenes de la Suprema Corte de Justicia para desechar lo que se llamaron antes “Reglamentos internos”.

“Hay cosas que se imponían antes como la regla de no traer el pelo largo, no tenerlo pintado, no usar cierta ropa, unas pintadas y eran reglas que se imponían, pero eso mismo se prestaba para poder ejercer influencia sobre el alumno y conforme han avanzado los tiempos, ahora los maestros son los que tienen problemas por atentar contra sus derechos, así que se tuvo que actuar al respecto”, indicó Palma Meléndez.

Sin embargo, como observador de la ley, el juez indicó que también se tomaron en cuenta las obligaciones de los menores de edad, por lo que su proyecto de “Acuerdo Escolar de Convivencia” busca equilibrar tanto las necesidades colectivas de mantener un orden y disciplina dentro de un plantel, como atender los derechos de los menores, y hasta los adultos que dejan la adolescencia cuando están cursando su carrera universitaria.

En resumen, Marco Palma dijo que el modelo del “Acuerdo Escolar de Convivencia” es adaptable a cada plantel, por lo que es sencillo de adoptar, revisarlo y realizar las modificaciones que convengan a cada escuela de acuerdo al orden social de sus alumnos y padres de familia.

Incluso dijo que cuando apenas era un modelo que se aplicaba en la escuela de sus hijos, cada año se modificaba de acuerdo a las necesidades colectivas y los intereses particulares, pues el fin de adoptarlo es lograr una convivencia fluida entre docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos.

Por último, Marco Palma señaló que mientras el modelo ya está adoptado a nivel estatal, son las escuelas las que deben solicitarlo para llevar a cabo un desarrollo armónico dentro de sus planteles, siendo el caso de Nuevo Casas Grandes que al momento 12 escuelas ya lo han solicitado y 4 de ellas han pedido pláticas informativas y asesoramiento por parte del mismo juez, quien conversa y estudia con maestros y padres de familia los puntos del “Acuerdo Escolar de Convivencia”.

