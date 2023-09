Callan sobre ruteros ‘para evitar amparos’

La decisión del Gobierno del Estado de no proporcionar información a los medios de comunicación sobre la cancelación de concesiones a los ruteros que no han cumplido con la renovación de sus unidades, es para evitar amparos, dijo el representante de la gobernadora en la Zona Norte, Óscar Ibáñez Hernández.

El funcionario reconoció que durante este proceso han enfrentado la resistencia de los concesionarios, además de que algunos no han sido localizados.

“Hay concesionarios que incluso no han podido localizarse, entonces como tiene que hacerse una notificación legal, no han terminado ese proceso. No es que no se quiera dar la información, simplemente es un proceso en que se están cuidando mucho los pasos para evitar cuestiones de amparos o violaciones o lo que sea”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre el hermetismo tanto del director de Transporte en la ciudad, Alberto Martínez, del subsecretario de Transporte, Luis Manuel Aguirre, así como de la dependencia que él encabeza, dijo que se recibió la instrucción de que el único funcionario que puede dar información sobre el tema es el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

Sin embargo, De la Peña tampoco ha visitado Ciudad Juárez durante el último mes ni ha respondido a las solicitudes de información.

“En una ocasión estábamos viendo un asunto del BRT donde está involucrado uno de los concesionarios que también tiene concesiones de las rutas de transporte que están en el proceso de modernización, e hicimos un comentario que afectó una negociación; no tenía nada qué ver, pero así se interpretó, entonces hicimos un acuerdo de que todo el tema que tenía que ver con las concesiones lo iba a informar la Secretaría General de Gobierno”, comentó.

La renovación de las unidades del transporte público fue un requisito para el incremento de la tarifa a 12 pesos. Hasta hace una semana se habían comprado 78 camiones año-modelo de un total de 510 que circulan en la ciudad, dijo Aguirre.

De la Peña declaró hace dos semanas en la ciudad de Chihuahua que en Juárez se cancelarían 135 concesiones, sin especificar cuáles son.

Ibáñez tampoco pudo dar detalles sobre cuántos camiones nuevos o año modelo se han comprado en la ciudad.

Sin embargo, el recaudador de Rentas, Rogelio Loya Luna, dijo que en la dependencia a su cargo no se cuenta con el plaqueo de un solo camión nuevo.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx