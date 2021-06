Calla Corral ante obras inconclusas

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Un trabajador en las obras del BRT del Paseo Triunfo de la República

Chihuahua– “El Gobierno de Javier Corral no sólo dejará una enorme deuda financiera a la próxima administración estatal, sino también un gran pasivo de obras de cuyo monto hasta el momento se han negado a informar”, dijo ayer la diputada panista Rocío González.

La legisladora, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano del Congreso estatal, señaló que el gobernador se niega a informar sobre pasivos por obras inconclusas. Manifestó que en reiteradas ocasiones ella solicitó la información a Jesús Mesta, coordinador del gabinete corralista, pero el funcionario fue omiso en dicha responsabilidad.

González recordó que desde diciembre del año pasado se advertía de la imposibilidad de lograr el término de gran parte de las obras en marcha, por lo cual se le negó a Gobierno la posibilidad de acceder al polémico nuevo préstamo de corto plazo que pretendían obtener al cierre de la administración.

“Yo siempre fui muy puntual diciendo que el crédito que querían solicitar en diciembre y que decían que era para obras no se tendría que aprobar, pues no les alcanzaría el tiempo, puesto que ya las que tenían planeadas con previa inversión, no iban a llegar a su fin”.

Indicó que lo ideal es que toda la información que en todo momento fue negada al Congreso del Estado sí se entregue de manera puntual al equipo de transición de Maru Campos, para tener un panorama claro de lo que se debe hacer al tomar las riendas de la nueva administración.

“Van a heredar una deuda muy grande, ya no solamente financiera sino también deuda de obras, yo lo señalé desde hace tres meses... yo no he tenido nada de información, la que he pedido a Jesús Mesta nunca me fue dada, por eso no tengo elementos para hablar de montos ni de cuáles obras, porque nunca nos compartieron absolutamente nada”, añadió.

El Diario pudo constatar que desde el norte hasta el sur y parte de la Sierra del estado, la administración de Javier Corral ha dejado decenas de obras sin terminar, las cuales ya no podrán concluirse en los 79 días que le quedan de gobierno; algunos proyectos tienen retrasos de más de seis meses y otros ni siquiera iniciaron.

De acuerdo con la revisión de cada una de las obras y sus proyectos ejecutivos, dados a conocer oficialmente por el Gobierno del Estado, son 37 las que se encuentran comprometidas, pagadas a medias o que sólo quedaron en el anuncio, pero nunca se ejecutaron.

Mientras el gobernador Corral anunció un “maratón de obras” por algunos municipios de la entidad para cerrar su administración, los proyectos que están tirados o retrasados se ubican en Juárez, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Delicias, Parral, Guachochi, Bocoyna y Madera.

Estos fueron dejados en el abandono o no alcanzarán a terminarse antes de septiembre.