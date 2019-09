Califican de 'ilegal' convocatoria a Jucopo: PRI, Morena y PVEM

Chihuahua.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI Rosa Isela Gaytán Díaz, y el coordinador de Morena Miguel Ángel Colunga Martínez así como el representante del Partido Verde Alejandro Gloria González calificaron como ilegal la convocatoria realizada para la reunión de la Junta de Coordinación Política realizada este sábado en las instalaciones del Poder Legislativo.

Afirmaron que se violento el artículo 31 del Reglamento de Prácticas Parlamentarias que señala en la fracción I, que la convocatoria se hará por quien la presida, con un mínimo de doce horas de anticipación a la de su celebración y adjuntando el orden del día correspondiente.

Cabe señalar que la posibilidad de que sea convocada por persona distinta al presidente debe de cubrir los supuestos que el mismo reglamento señala en el artículo 31, esto es, si quien preside no lo hiciere, uno o varios de los coordinadores podrán solicitarle se convoque y si persiste la negativa para emitir la convocatoria, podrá hacerlo la mayoría de los integrantes de este órgano.

En este caso aparece supuestamente convocada y sin firmas por dos diputados, sin precisar el carácter con el que están interviniendo en el acto de autoridad, sólo dicen que como diputados, sin precisar su carácter o bien identificando su investidura de presidente de la Junta de Coordinación Política, pareciera que lo hacen como un ente colegiado difuso e inexistente y sin ninguna facultad, pues la autoridad solo puede realizar las facultades que expresamente le están concedidas y en ninguna parte de la Ley o reglamento se confieren facultades a un ente colegiado, tampoco a los diputados en lo individual para hacer esta convocatoria, por lo que invariablemente deben expresar la calidad y fundamento con que realizan el acto, manifestaron.

Dijeron que el espíritu de la norma es que la mayoría esté enterada y presente, y se están aprovechando un día inhábil para sorprender a las demás fuerzas políticas, lo cual es contrario a la norma, por lo que dicha convocatoria no tiene ninguna validez.

"De conformidad con la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-383/2018, la declaratoria de pérdida de registro del Partido Encuentro Social quedó firme, y a nivel local, por virtud de la sentencia dictada en el expediente SG-JRC-37/2019, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la procedencia de la solicitud de registro del partido político local “Encuentro Social Chihuahua”, de modo que resulta innegable que tal partido es inexistente", expresaron.

Por lo anterior, no es factible integrar el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, pues se emitió la declaratoria de pérdida de registro a nivel federal, y a nivel local le fue revocada su solicitud de registro por la Sala Regional Guadalajara; de manera, que los diputados que hubieren accedido al cargo bajo las siglas de dicho Partido, deben considerarse como diputados independientes, o adherirse a alguno de los grupos parlamentarios existentes.

Exigimos respeto a los derechos de nuestra compañera diputada Marisela Sáenz Moriel, a quien le niegan su voto como integrante del Grupo Parlamentario del PRI y por otro lado permite el voto al diputado René Frías quien está imposibilitado para ello.

Por lo cual solicitamos sean subsanadas estas violaciones a la norma, al notificar sin cumplir con los requisitos establecidos y al no cumplir con la desaparición del Grupo Parlamentario del extinto Partido Encuentro Social.