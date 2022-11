Califican como ‘desastrosa’ visita del secretario de Gobernación

Chihuahua.— Los diputados Mario Vázquez y Francisco Sánchez coincidieron en que, a su juicio, la visita del secretario de Gobernación al Congreso de Chihuahua fue desastrosa y que lo rígido del formato no permitió un verdadero debate con el funcionario federal, luego de que éste realizara provocaciones y descalificaciones a las bancadas del PAN y la representación de Movimiento Ciudadano.

Para Francisco Sánchez, el secretario de Gobernación tomó un rol que no le correspondía, y rebajó el nivel de la investidura que representa al cambiar de representante del poder de la Federación a un simple personaje político en campaña.

“No me escamo con las réplicas directas y frontales, con la confrontación de ideas, pero el formato no permitió puntualizar aspectos. Yo me mostré respetuoso de la envergadura del puesto del secretario cuando lo merecía, pero en su segunda intervención se quitó la cachucha del secretario y se puso la de corcholata y matraquero del presidente”, dijo el legislador de Movimiento Ciudadano.

El coordinador de los diputados del PAN, Mario Vázquez, insistió en lo inútil que para él resultó la presencia del funcionario federal en el Congreso del Estado, entre opositores de la Federación, y reprochó que la presidencia del Legislativo no permitiera réplica, luego de las alusiones personales hacia él y el diputado Sánchez.

“Consideró que para Morena fue una visita desastrosa, actitud pendenciera no propia de un secretario de Gobernación cuya función es armonizar la política interior; la presencia del secretario no tenía ya ningún sentido porque desde ayer (martes) se cerró el ciclo legislativo y la reforma está en vigencia”, dijo Vázquez.

Indicó que al secretario se le planteó la realidad de Chihuahua sin calificativos, y se trató el tema de la seguridad, economía, y sobre todo lo que Chihuahua ha sufrido por la presencia del Ejército en las calles, en específico el caso de Jessica Sánchez y la situación de los campesinos de La Cruz que estuvieron más de dos años en calidad de presos políticos, pero no respondió con categoría, y en lugar de asumir su papel de encargado de la política interna prefirió insultar y descalificar de nuevo a los representantes estatales.