Caen en contradicciones sobre vacunas falsas

Chihuahua– La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) cayó en contradicción respecto al caso del médico familiar Luis Ángel Favela Suárez, acusado públicamente de haber vendido a través de redes sociales semanas atrás supuestas vacunas contra Covid-19.

Lo anterior luego de que el pasado sábado la Coespris informó que se iba a dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) a causa de las denuncias públicas anónimas que difundió El Diario, en donde se acusó al referido médico de cobrar hasta 15 mil pesos por dosis a decenas de empresarios de la localidad y de otros municipios

Sin embargo, este lunes en el departamento de Comunicación Social de la Coespris se indicó que ya se había dado vista desde el pasado mes de abril a la FGE.

“Si es que él estuvo aplicando ese tipo de vacunas, porque no nada más se publicitaba para Chihuahua, sino también para Delicias, Cuauhtémoc y otros municipios; posteriormente nos llegaron denuncias, por eso nos dimos cuenta de que sí estuvo haciendo esas prácticas, pero cuando fuimos no encontramos el biológico”, reportó la institución.

La Coespris señaló que debido a la falta de localización de las vacunas en la farmacia de la clínica privada “Punto Médico” ubicada en la calle 20 de Noviembre número 411, no pudieron proceder de manera legal.

“Le queremos pedir a los afectados que vayan a la fiscalía y hagan su denuncia, porque este tipo de situaciones ya es un fraude porque no sabemos qué les inyectaron a las personas, si fueron o no vacunas legítimas, no sabemos cuál fue el manejo que se les dio, además también es posible que no haya sido una verdadera vacuna”, añadió la Coespris.

Por su parte, ayer por la tarde la Fiscalía Zona Centro respondió a El Diario que no se tenían denuncias de este caso, sin embargo, no eximía que hubiera en otros municipios.