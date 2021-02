Caen dos sospechosos de masacre en Bavispe

El Diario / Familiares de las víctimas en uno de los lugares del ataque Cortesía

Ciudad Juárez— Dos hombres más, identificados como Wilbert “M” y Tomás “N”, fueron detenidos en Nuevo Casas Grandes, por su probable participación en la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019 en Bavispe, Sonora, informó ayer la Fiscalía General de la República (FGR).

Ambos hombres fueron detenidos bajo órdenes de aprehensión, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y de la Policía Federal Ministerial (PFM). Y con ellos suman 19 detenidos en relación con la masacre, aunque sólo tres de ellos han sido vinculados a proceso por el delito de homicidio.

“En estas acciones del Estado Mexicano, participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional (GN)”, informó el Gobierno federal.

Son llevados al Altiplano

La primera detención, con la finalidad de cumplimentar dos órdenes de aprehensión emitidas por el juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, fue la de Wilbert “M”, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, y daños, así como delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El cumplimiento de estas órdenes judiciales se realizó en la colonia la Esperanza en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, tras ejecutar una orden de cateo en un domicilio, por la que fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Social (Cefereso) 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La segunda detención la llevaron a cabo elementos de la PFM con apoyo de las autoridades, al cumplimentar una orden de aprehensión contra Tomás “N”, en un restaurante de la misma ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, por la probable comisión del delito de delincuencia organizada. De igual manera, será trasladado al Altiplano, en el Estado de México.

Faltan ocho detenciones

Hasta ayer sumaban 19 los hombres detenidos por la masacre contra 17 integrantes de la comunidad La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, nueve de los cuales murieron y seis resultaron heridos.

De acuerdo con lo informado por las autoridades a la familia LeBaron, se tenían 10 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, por lo que restarían ocho con las dos detenciones dadas a conocer ayer, luego de que dos de los hombres han logrado escapar durante el operativo de captura.

Sin embargo, solamente tres de los detenidos han sido vinculados por el homicidio, el resto están por delincuencia organizada.

“Y ya me dijeron que a esos 14 no los van a vincular por el asesinato de mi hija, no los van a judicializar por el asesinato, porque no tienen suficientes pruebas, no encuentran suficientes pruebas en esa telaraña –de llamadas que rastrearon–, de los testimonios de la gente que ya tienen detenidas, que ya han declarado; no encuentran suficientes pruebas como para vincularlos a proceso por homicidios”, informó a finales de enero Adrián LeBaron, padre y abuelo de cinco de las víctimas mortales de la masacre.