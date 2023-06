Caen 7 personas con droga y armas de uso exclusivo del Ejército

Chihuahua.- Siete personas fueron detenidas en flagrancia, en posesión de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército, en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Real San Juan, de la ciudad de Chihuahua.

Elementos de la Coordinación Regional en la Zona Centro de la Agencia Estatal de Investigación llevaron a cabo la detención durante la madrugada de este domingo, en una vivienda de la calle Juan de Dios Martín Barba o privada San Juan Bautista, bajo cargos de delitos contra la salud, así como por la portación de arma de uso exclusivo del Ejército.

Los detenidos son:

• Daniel M. L., y/o Eber M. M., aias “El Tuercas” y/o “El Wero” y/o “El Negro” y/o “Vianey” y/o “Sowy”, de 30 años.

• Jesús Manuel M. A. de 18 años, alias “El Mogly”.

• Martin Alejandro F. F., de 27 años, alias “El Pollo”.

• José Luis R. V., de 21 años, alias “El Oyuqui” y/o “El Quetzali”.

• Alejandro Fabián G. M., de 19 años, Alias “El Spark”.

• Axel L. C., de 21 años, alias “El Flaco”.

• Fernando Nicolás P. S., de 37 años.

Se les aseguraron las siguientes armas:

• Arma de fuego tipo pistola de color negro con plateado con la leyenda RUGER PRESCOTT, con cargador metálico abastecido con 9 cartuchos útiles.

• Arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda PF940VZ MADE IN USA, con cargador metálico con 6 cartuchos útiles.

• Arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda MADE IN TURKEY IMPORTED BY STOEGER INDUSTRIES INC, con cargador metálico y 12 cartuchos útiles cal. 9 mm.

• Arma de fuego tipo pistola de color negro con la leyenda GLOCK 22 AUSTRIA .40, con cargador de plástico con 5 cartuchos útiles.

También droga:

• 12 bolsas de plástico transparente que contienen una sustancia cristalina color naranja y granulada con las características propias a la droga cristal, con un peso de 06 gramos.

• 24 bolsas de plástico transparente que contienen una sustancia cristalina color rosa y granulada con las características propias a la droga cristal, con un peso de 15.9 gramos.

• 21 bolsas de plástico transparente que contiene una hierba verde seca y olorosa con las características de la mariguana, con un peso de 187 gramos.

• Además del siguiente aseguramiento:

• 09 latas de cerveza no consumidas.

• 02 latas de cerveza consumidas.

• Una botella de tequila reposado sin abrir de 700 ml.

• Una botella de tequila reposado de 950ml abierta.

• Dos botellas de refresco

• Vehículo Nissan color gris con placas del estado, el cual no cuenta con reporte de robo al momento de la consulta.