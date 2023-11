Cae quinta víctima de secuestro virtual

Nuevo Casas Grandes.- Los secuestros virtuales siguen al alza debido a que los delincuentes hallan a personas incautas que se ven sorprendidas por las amenazas de estos criminales, que en poco más de un mes, ayer encontraron a su quinta víctima en Nuevo Casas Grandes.

Sin embargo, gracias a la intervención de los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de la Zona Noroeste, se evitó que los familiares depositaran el dinero que se les estaba exigiendo por el supuesto secuestrado.

Esta vez se trató de un hombre de 56 años que mediante una llamada telefónica engañosa, fue sacado de su entorno familiar y social y obligarlo a aislarse, mientras con amenazas le sacaron la información de sus allegados para luego exigirles dinero, haciéndoles creer que tenían secuestrado al hombre.

Los elementos de la AEI han implementado protocolos emergentes de búsqueda con resultados exitosos, logrando hallar a las víctimas de la extorsión telefónica, sanas y salvas, antes de que sus familiares depositen dinero.

Los montos de las extorsiones varían en un rango de los 300 mil pesos, donde una vez que aíslan a su víctima y le obligan con amenazas a proporcionar los números de sus familiares, comienzan las llamadas para exigir el “rescate” de la persona secuestrada, que en realidad se halla vagando por alguna calle lejos de su domicilio o encerrada en un cuarto de hotel recibiendo amenazas e instrucciones de los delincuentes.

En uno de los casos, un menor de edad salió desde Galeana para recorrer más de 60 kilómetros hasta Nuevo Casas Grandes y quedarse esperando en un lote baldío mientras en el otro municipio, sus familiares estaban preocupados por su integridad, creyendo que en realidad había sido secuestrado ya que no lo localizaban.

En el último caso, los elementos de la AEI lograron encontrar sano y salvo al hombre deambulando en la calle 20 de Noviembre, por lo que frustraron el pago del dinero exigido por los delincuentes.

Por lo anterior, la Fiscalía de la Zona Noroeste alerta a la ciudadanía a no caer en este tipo de engaños telefónicos y recomienda no contestar llamadas telefónicas con ladas y números desconocidos, conservar la calma y no dejarse intimidar, si dicen que tienen a un familiar secuestrado: colgar y reportar al número de emergencias la situación.